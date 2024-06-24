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Алейник: РФ и Белоруссия продолжат асимметрично отвечать на давление Запада

Ведомости

Россия и Белоруссия продолжат асимметрично отвечать на незаконные меры давления со стороны США, ЕС и их сателлитов. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы по-прежнему не намерены инициативно наносить вред бизнесу, гуманитарному и иным видам практического сотрудничества, трансграничным и человеческим контактам», – добавил Алейник.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.

МИДы России и Белоруссии выступили в этой связи с совместным заявлением, в котором говорится, что две страны выступают за продвижение инициатив, направленных против нелегитимных санкций как способа политического и экономического шантажа и порабощения суверенных государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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