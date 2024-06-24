Алейник: РФ и Белоруссия продолжат асимметрично отвечать на давление Запада

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.