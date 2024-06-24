Алейник: РФ и Белоруссия продолжат асимметрично отвечать на давление Запада
Россия и Белоруссия продолжат асимметрично отвечать на незаконные меры давления со стороны США, ЕС и их сателлитов. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Мы по-прежнему не намерены инициативно наносить вред бизнесу, гуманитарному и иным видам практического сотрудничества, трансграничным и человеческим контактам», – добавил Алейник.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в Китае, Казахстане, Киргизии, Турции и ОАЭ.
МИДы России и Белоруссии выступили в этой связи с совместным заявлением, в котором говорится, что две страны выступают за продвижение инициатив, направленных против нелегитимных санкций как способа политического и экономического шантажа и порабощения суверенных государств.