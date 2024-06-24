Россия и Белоруссия выступили против нелегитимных санкций
Россия и Белоруссия выступают за продвижение инициатив, направленных против нелегитимных санкций. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств двух стран по итогам их встречи.
«Беларусь и Россия выступают за совместное продвижение, в том числе в ООН, инициатив, направленных на противодействие односторонним принудительным мерам как способу политического и экономического шантажа и порабощения суверенных государств», – говорится в заявлении (цитата по «РИА Новости»).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник выступили за взаимоуважение сторон, защиту и укрепление суверенитета, а также невмешательство во внутренние дела стран.
24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Совет ЕС добавил 61 новую организацию в черный список – на них будут распространяться экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из предприятий располагаются в таких странах, как Китай, Казахстан, Киргизия, Турция и ОАЭ.