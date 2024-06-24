Лавров: Россия не получала обращений о второй конференции по Украине

В преддверии конференции по Украине в Швейцарии 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу самой реалистичной для урегулирования ситуации на Украине.