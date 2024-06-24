Лавров: Россия не получала обращений о второй конференции по Украине
Никаких обращений к России по теме второй конференции по Украине не было. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства также выразил мнение, что предложения президента РФ Владимира Путина по разрешению ситуации на Украине являются результатом трезвого и конструктивного анализа сложившихся реалий. Он уточнил, что Россия ни с кем никакие подпольные переговоры не ведет.
Глава МИД РФ находится с рабочим визитом в Минске. С белорусским коллегой Сергеем Алейником он подписал совместное заявление об основных задачах внешнеполитического измерения союзной интеграции Белоруссии и России.
Конференция по Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Коммюнике участников саммита затронуло вопросы освобождения всех пленных, передачу Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасный доступ к украинским портам в Черном и Азовском морях, а также продовольственную безопасность. Условие президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 г. в итоговом документе не упоминается.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна рассматривает проведение следующего саммита мира в одной из стран глобального Юга. По его словам, есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению, но он не стал уточнять, кто именно.
В преддверии конференции по Украине в Швейцарии 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу самой реалистичной для урегулирования ситуации на Украине.
В Киеве инициативу Путина отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.