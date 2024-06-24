Зеленский отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ Содоля

Содоль сменил Максима Миргородского на должности командующего объединенных сил ВСУ 11 февраля 2024 г. В тот же день Зеленский подписал указ о том, что бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк будет назначен командующим сухопутными войсками ВСУ. Тремя днями ранее новым главкомом ВСУ был назначен Александр Сырский.