Зеленский отправил в отставку командующего объединенными силами ВСУ Содоля
Командующий объединенными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Юрий Содоль уйдет в отставку. Его место займет бригадный генерал Андрей Гнатов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Принял решение заменить командующего объединенных сил вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова», – сказал Зеленский.
Содоль сменил Максима Миргородского на должности командующего объединенных сил ВСУ 11 февраля 2024 г. В тот же день Зеленский подписал указ о том, что бывший первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк будет назначен командующим сухопутными войсками ВСУ. Тремя днями ранее новым главкомом ВСУ был назначен Александр Сырский.
Украинское интернет-издание «Страна» писало, что Содоля критиковала замглавы комитета Рады по обороне Марьяна Безуглая, а начальник штаба «Азова» (террористическая организация, запрещенная в России) Богдан Кротевич подал на него заявление в ГБР за совершение «военных преступлений».