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Глава МИД Турции оценил условия России по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Обнародование условий президента России Владимира Путина по украинскому конфликту является важным шагом на пути к мирному урегулированию. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет «РИА Новости».

Фидан также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля в Астане.

В преддверии конференции по Украине в Швейцарии 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу самой реалистичной для урегулирования ситуации на Украине.

В Киеве инициативу Путина отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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