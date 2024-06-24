Глава МИД Турции оценил условия России по урегулированию конфликта на Украине
Обнародование условий президента России Владимира Путина по украинскому конфликту является важным шагом на пути к мирному урегулированию. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, пишет «РИА Новости».
Фидан также добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля в Астане.
В преддверии конференции по Украине в Швейцарии 14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, снятие санкций, а также нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал эту инициативу самой реалистичной для урегулирования ситуации на Украине.
В Киеве инициативу Путина отвергли. Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии заявил, что Украина готова начать переговоры с Россией «уже завтра», но только при условии, что Москва будет уважать территориальную целостность страны.