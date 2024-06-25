Макрон заявил о риске гражданской войны во Франции

15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании. 27 мая французские власти отменили чрезвычайное положение. При этом правоохранительные органы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.