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Макрон заявил о риске гражданской войны во Франции

Ведомости

Программы «крайних правых» и «крайних левых» политических блоков в Национальном собрании ведут к гражданской войне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM TV.

Макрон обрушился с критикой на «Национальное объединение», «Непокоренную Францию» и «тех, кто следует за ними».

«Ультраправые», сетуя на отсутствие безопасности, отсылают людей к религии или происхождению – именно так они «разделяют и подталкивают к гражданской войне», – заявил глава французского государства.

«Непокоренная Франция», с другой стороны, предлагает «форму коммунитаризма... которая немного избирательна», но за ней, по мнению Макрона, также стоит гражданская война, потому что она, прежде всего, относит людей исключительно к их религиозной или общинной принадлежности.

Президент Франции считает, что обе программы отвечают на «реальный гнев, реальную боль» людей, обеспокоенных своей безопасностью. Но они «отвечают плохо», усиливая конфликты и толкая к гражданской войне.

«Вы можете поддаться соблазну крайностей, которые предлагают быстрые решения. Но решение никогда не будет заключаться в отвержении других», – настаивает Макрон.

15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании. 27 мая французские власти отменили чрезвычайное положение. При этом правоохранительные органы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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