Макрон заявил о риске гражданской войны во Франции
Программы «крайних правых» и «крайних левых» политических блоков в Национальном собрании ведут к гражданской войне. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFM TV.
Макрон обрушился с критикой на «Национальное объединение», «Непокоренную Францию» и «тех, кто следует за ними».
«Ультраправые», сетуя на отсутствие безопасности, отсылают людей к религии или происхождению – именно так они «разделяют и подталкивают к гражданской войне», – заявил глава французского государства.
«Непокоренная Франция», с другой стороны, предлагает «форму коммунитаризма... которая немного избирательна», но за ней, по мнению Макрона, также стоит гражданская война, потому что она, прежде всего, относит людей исключительно к их религиозной или общинной принадлежности.
Президент Франции считает, что обе программы отвечают на «реальный гнев, реальную боль» людей, обеспокоенных своей безопасностью. Но они «отвечают плохо», усиливая конфликты и толкая к гражданской войне.
«Вы можете поддаться соблазну крайностей, которые предлагают быстрые решения. Но решение никогда не будет заключаться в отвержении других», – настаивает Макрон.
15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании. 27 мая французские власти отменили чрезвычайное положение. При этом правоохранительные органы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.