Макрон объяснил свое решение о роспуске правительства

Макрон отказался комментировать состояние шока, которое его решение могло вызвать у многих французов. Он в курсе, что многие не поняли его выбора, что они все еще злы, но он хочет перевернуть страницу, чтобы вступить в дебаты, которые, как он надеется, будут более благоприятными для него.