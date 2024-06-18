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Макрон объяснил свое решение о роспуске правительства

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вотум недоверия оппозиции осенью вынудил бы его распустить правительство, поэтому предпочел сделать это сам. Об этом французский лидер заявил в беседе с представителями прессы в Париже, пишет газета La Depeche.

«Я делал это не легкомысленно. Это одно из самых трудных решений, которые я принял за последние семь лет», – поделился Макрон.

Макрон отказался комментировать состояние шока, которое его решение могло вызвать у многих французов. Он в курсе, что многие не поняли его выбора, что они все еще злы, но он хочет перевернуть страницу, чтобы вступить в дебаты, которые, как он надеется, будут более благоприятными для него. 

9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Он сделал это после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение»  Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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