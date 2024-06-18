Макрон объяснил свое решение о роспуске правительства
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вотум недоверия оппозиции осенью вынудил бы его распустить правительство, поэтому предпочел сделать это сам. Об этом французский лидер заявил в беседе с представителями прессы в Париже, пишет газета La Depeche.
«Я делал это не легкомысленно. Это одно из самых трудных решений, которые я принял за последние семь лет», – поделился Макрон.
Макрон отказался комментировать состояние шока, которое его решение могло вызвать у многих французов. Он в курсе, что многие не поняли его выбора, что они все еще злы, но он хочет перевернуть страницу, чтобы вступить в дебаты, которые, как он надеется, будут более благоприятными для него.
9 июня Макрон принял решение распустить Национальное собрание и провести досрочные парламентские выборы. Он сделал это после подведения предварительных итогов выборов в Европарламент, состоявшихся 6–9 июня. По их результатам партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен получила 31,4% голосов, обогнав коалицию Макрона, набравшую 14,6%. Движение Ле Пен будет самой большой правопопулистской партией в новом созыве Европарламента и займет 30 мест из 720.