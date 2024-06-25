Вооруженные силы России сбили 79 украинских БПЛА и четыре снаряда HIMARS

Ночью 25 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сложности 30 беспилотников ВСУ над Белгородской и Воронежской областями. Украина пыталась атаковать объекты на территории России при помощи БПЛА самолетного типа.