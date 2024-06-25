Вооруженные силы России сбили 79 украинских БПЛА и четыре снаряда HIMARS
За последние сутки Вооруженные силы (ВС) России сбили 79 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и четыре снаряда HIMARS, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, БПЛА и ракетных войск уничтожили два склада военно-технического имущества ВСУ.
Минобороны также отчиталось об уничтожении радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Ночью 25 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в общей сложности 30 беспилотников ВСУ над Белгородской и Воронежской областями. Украина пыталась атаковать объекты на территории России при помощи БПЛА самолетного типа.