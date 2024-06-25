Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией
Сейм Литвы решил денонсировать международный договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. Об этом сообщается на сайте литовского парламента.
За проект закона о расторжении соглашения проголосовали 93 члена сейма, еще пять депутатов воздержались.
По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует. Она отметила, что объем запросов о правовой помощи со стороны литовских властей стал значительно меньше, а запросы, поступающие в Литву из России, не исполняются, кроме случаев, «исключительно и непосредственно связанных с интересами граждан Литовской Республики».
Согласно пояснительной записке к документу, правовое сотрудничество с Россией может продолжиться – «при необходимости, на основе и в рамках многосторонних международных соглашений». По словам министра, при отсутствии правовых оснований для сотрудничества сохранится возможность обращения за правовой помощью по дипломатическим каналам.
Целью договора было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, а также развитие сотрудничества в области правовой помощи. Продление соглашения должно было состояться 21 января 2025 г. В сейме подчеркнули, что этого не произойдет.
29 мая стало известно, что правительство Литвы одобрило предложение министерства юстиции о расторжении договора с Россией о правовой помощи. Ранее Латвия и Эстония приняли решения о прекращении действия международных договоров аналогичного характера с Россией.