Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует. Она отметила, что объем запросов о правовой помощи со стороны литовских властей стал значительно меньше, а запросы, поступающие в Литву из России, не исполняются, кроме случаев, «исключительно и непосредственно связанных с интересами граждан Литовской Республики».