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Литва расторгла договор о правовой помощи с Россией

Ведомости

Сейм Литвы решил денонсировать международный договор с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанный в 1992 г. Об этом сообщается на сайте литовского парламента.

За проект закона о расторжении соглашения проголосовали 93 члена сейма, еще пять депутатов воздержались.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, правовое сотрудничество в рамках договора уже более двух лет де-факто отсутствует. Она отметила, что объем запросов о правовой помощи со стороны литовских властей стал значительно меньше, а запросы, поступающие в Литву из России, не исполняются, кроме случаев, «исключительно и непосредственно связанных с интересами граждан Литовской Республики».

Согласно пояснительной записке к документу, правовое сотрудничество с Россией может продолжиться – «при необходимости, на основе и в рамках многосторонних международных соглашений». По словам министра, при отсутствии правовых оснований для сотрудничества сохранится возможность обращения за правовой помощью по дипломатическим каналам.

Целью договора было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, а также развитие сотрудничества в области правовой помощи. Продление соглашения должно было состояться 21 января 2025 г. В сейме подчеркнули, что этого не произойдет.

29 мая стало известно, что правительство Литвы одобрило предложение министерства юстиции о расторжении договора с Россией о правовой помощи. Ранее Латвия и Эстония приняли решения о прекращении действия международных договоров аналогичного характера с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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