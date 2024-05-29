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Литва расторгнет соглашение о правовой взаимопомощи с РФ

Ведомости

Правительство Литвы одобрило предложение министерства юстиции о расторжении международного договора с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в 1992 г. Об этом сообщается на сайте литовского кабмина.

Целью договора было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, а также развитие сотрудничества в области правовой помощи.

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, изменение геополитической ситуации привело к грубым нарушениям принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, и Литва посчитала необходимым четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в рамках договора, тем более, что уже более двух лет оно фактически отсутствует, а поступающие в Литву из России запросы о правовой помощи не исполняются, за исключением случаев, непосредственно связанных с интересами граждан Литовской Республики.

Поскольку продление договора с Россией должно состояться 21 января 2025 г., цель литовской стороны состоит в том, чтобы прекратить его действие как можно скорее, до его автоматического продления еще на пять лет.

В правительстве Литвы отметили, что Латвия и Эстония уже приняли политические решения о прекращении действия международных договоров аналогичного характера с Россией.

6 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск нескольких литовских политиков. В частности, в базе российского ведомства появились карточки мэра и вице-мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и Саулюса Симе, а также мэра и вице-мэра литовского города Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса и Лореты Масилюнене. Все они разыскиваются по уголовной статье.

В тот же день МИД Литвы вызвал представителя посольства РФ в республике и вручил ему ноту протеста из-за объявления в розыск литовских чиновников. Литовский МИД обратил внимание российского представителя, что такие решения властей России противоречат нормам международного права, а также являются попытками фальсифицировать историю и выражают неуважение к Литве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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