Литва расторгнет соглашение о правовой взаимопомощи с РФ
Правительство Литвы одобрило предложение министерства юстиции о расторжении международного договора с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанного в 1992 г. Об этом сообщается на сайте литовского кабмина.
Целью договора было обеспечение равной защиты личных и имущественных прав граждан обеих стран и юридических лиц, а также развитие сотрудничества в области правовой помощи.
По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, изменение геополитической ситуации привело к грубым нарушениям принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, и Литва посчитала необходимым четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в рамках договора, тем более, что уже более двух лет оно фактически отсутствует, а поступающие в Литву из России запросы о правовой помощи не исполняются, за исключением случаев, непосредственно связанных с интересами граждан Литовской Республики.
Поскольку продление договора с Россией должно состояться 21 января 2025 г., цель литовской стороны состоит в том, чтобы прекратить его действие как можно скорее, до его автоматического продления еще на пять лет.
В правительстве Литвы отметили, что Латвия и Эстония уже приняли политические решения о прекращении действия международных договоров аналогичного характера с Россией.
6 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск нескольких литовских политиков. В частности, в базе российского ведомства появились карточки мэра и вице-мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и Саулюса Симе, а также мэра и вице-мэра литовского города Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса и Лореты Масилюнене. Все они разыскиваются по уголовной статье.
В тот же день МИД Литвы вызвал представителя посольства РФ в республике и вручил ему ноту протеста из-за объявления в розыск литовских чиновников. Литовский МИД обратил внимание российского представителя, что такие решения властей России противоречат нормам международного права, а также являются попытками фальсифицировать историю и выражают неуважение к Литве.