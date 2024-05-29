Литва расторгнет соглашение о правовой взаимопомощи с РФ

По словам министра юстиции Эвелины Добровольской, изменение геополитической ситуации привело к грубым нарушениям принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, и Литва посчитала необходимым четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в рамках договора, тем более, что уже более двух лет оно фактически отсутствует, а поступающие в Литву из России запросы о правовой помощи не исполняются, за исключением случаев, непосредственно связанных с интересами граждан Литовской Республики.