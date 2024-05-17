МИД Литвы вызвал представителя РФ из-за объявления в розыск литовских политиков

16 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск нескольких литовских политиков. В частности, в базе российского ведомства появились карточки мэра и вице-мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и Саулюса Симе, а также мэра и вице-мэра литовского города Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса и Лореты Масилюнене. Все они разыскиваются по уголовной статье.