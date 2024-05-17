МИД Литвы вызвал представителя РФ из-за объявления в розыск литовских политиков
МИД Литвы вызвал 16 мая представителя посольства РФ в республике и вручил ему ноту протеста из-за объявления в розыск литовских чиновников. Об этом сообщается на сайте МИДа страны.
«МИД Литвы потребовал немедленно прекратить политически мотивированное преследование граждан Литвы», – сказано в сообщении.
Литовский МИД обратил внимание российского представителя, что такие решения властей России противоречат нормам международного права, а также являются «попытками фальсифицировать» историю и выражают неуважение к Литве, добавили в ведомстве.
16 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск нескольких литовских политиков. В частности, в базе российского ведомства появились карточки мэра и вице-мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и Саулюса Симе, а также мэра и вице-мэра литовского города Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса и Лореты Масилюнене. Все они разыскиваются по уголовной статье.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что все перечисленные чиновники разыскиваются в рамках уголовных дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.