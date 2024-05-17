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МИД Литвы вызвал представителя РФ из-за объявления в розыск литовских политиков

Ведомости

МИД Литвы вызвал 16 мая представителя посольства РФ в республике и вручил ему ноту протеста из-за объявления в розыск литовских чиновников. Об этом сообщается на сайте МИДа страны.

«МИД Литвы потребовал немедленно прекратить политически мотивированное преследование граждан Литвы», – сказано в сообщении.

Литовский МИД обратил внимание российского представителя, что такие решения властей России противоречат нормам международного права, а также являются «попытками фальсифицировать» историю и выражают неуважение к Литве, добавили в ведомстве.

16 мая стало известно, что МВД России объявило в розыск нескольких литовских политиков. В частности, в базе российского ведомства появились карточки мэра и вице-мэра города Паланги в Литве Шарунаса Вайткуса и Саулюса Симе, а также мэра и вице-мэра литовского города Паневежиса Ритиса Миколаса Рачкаускаса и Лореты Масилюнене. Все они разыскиваются по уголовной статье.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что все перечисленные чиновники разыскиваются в рамках уголовных дел об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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