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Великобритания исключила из санкционных списков вице-президента «Алросы»

Ведомости

Заместитель генерального директора российской алмазодобывающей компании «Алроса» Алексей Филипповский исключен из санкционных списков Великобритании, указано в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Причины этого решения не называются. 

Санкции в отношении Филипповского были введены 22 февраля 2024 г. Тогда же под ограничения попали руководство Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и «Новатэка», председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, «Арктик СПГ – 2» и его директор Олег Карпушин, ОМК (Объединенная металлургическая компания) и др.

На фоне начала боевых действий на Украине в 2022 г. западные страны ввели масштабные санкции против России, а также заморозили российские активы за рубежом. В 12-м пакете ограничений, принятом 19 декабря 2023 г., был утвержден запрет на ввоз российских алмазов. Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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