Великобритания исключила из санкционных списков вице-президента «Алросы»

На фоне начала боевых действий на Украине в 2022 г. западные страны ввели масштабные санкции против России, а также заморозили российские активы за рубежом. В 12-м пакете ограничений, принятом 19 декабря 2023 г., был утвержден запрет на ввоз российских алмазов. Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня.