Великобритания исключила из санкционных списков вице-президента «Алросы»
Причины этого решения не называются.
Санкции в отношении Филипповского были введены 22 февраля 2024 г. Тогда же под ограничения попали руководство Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и «Новатэка», председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, «Арктик СПГ – 2» и его директор Олег Карпушин, ОМК (Объединенная металлургическая компания) и др.
На фоне начала боевых действий на Украине в 2022 г. западные страны ввели масштабные санкции против России, а также заморозили российские активы за рубежом. В 12-м пакете ограничений, принятом 19 декабря 2023 г., был утвержден запрет на ввоз российских алмазов. Евросоюз принял 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня.