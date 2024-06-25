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Власти Кении направили военных на подавление беспорядков

Ведомости

Власти Кении распорядились направить военных на подавление беспорядков, следует из заявления министра обороны страны Адена Дуале, опубликованного в X.

«Вооруженные силы Кении 25 июня 2024 г. были мобилизованы для поддержки национальной полиции в ответ на чрезвычайное положение, вызванное протестами, происходящими в различных частях Кенийской Республики», – говорится в документе.

Президент Кении Уильям Руто в ходе брифинга также сообщил, что правительство мобилизовало все ресурсы для подавления протестов.

Протесты в Кении начались 18 июня. Демонстранты выступают против предложения администрации президента Уильяма Руто повысить налоги. Парламент должен проголосовать по законопроекту до 30 июня. 

Сообщения о первых жертвах появились 20 июня. По данным Reuters, 10 человек погибли и не менее 50 пострадали. 25 июня протестующие прорвались на территорию парламента в Найроби и подожгли часть здания.

Посольство России в Кении призвало россиян, находящихся в республике, в ближайшие дни избегать посещения мест скопления людей в Найроби, Момбасе, Кисуму, Какамега, Элдорет, Накуру, Наньюки, Ньери, Кисии, Килифи, Эмбу и Керичо. По информации посольства, 27 июня возможна блокировка протестующими основных подъездных дорог в Найроби.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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