Власти Кении направили военных на подавление беспорядков
Власти Кении распорядились направить военных на подавление беспорядков, следует из заявления министра обороны страны Адена Дуале, опубликованного в X.
«Вооруженные силы Кении 25 июня 2024 г. были мобилизованы для поддержки национальной полиции в ответ на чрезвычайное положение, вызванное протестами, происходящими в различных частях Кенийской Республики», – говорится в документе.
Президент Кении Уильям Руто в ходе брифинга также сообщил, что правительство мобилизовало все ресурсы для подавления протестов.
Протесты в Кении начались 18 июня. Демонстранты выступают против предложения администрации президента Уильяма Руто повысить налоги. Парламент должен проголосовать по законопроекту до 30 июня.
Сообщения о первых жертвах появились 20 июня. По данным Reuters, 10 человек погибли и не менее 50 пострадали. 25 июня протестующие прорвались на территорию парламента в Найроби и подожгли часть здания.
Посольство России в Кении призвало россиян, находящихся в республике, в ближайшие дни избегать посещения мест скопления людей в Найроби, Момбасе, Кисуму, Какамега, Элдорет, Накуру, Наньюки, Ньери, Кисии, Килифи, Эмбу и Керичо. По информации посольства, 27 июня возможна блокировка протестующими основных подъездных дорог в Найроби.