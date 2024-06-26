«Единая Россия» внесла в Думу законопроект о Дне воссоединения Крыма с РФ
Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об установлении Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ 18 марта. Об этом сообщается на официальном сайте партии.
Предлагаемые поправки могут устранить противоречия в датировании исторических событий, которые возникли во время перехода с Юлианского на Григорианский календарь. Помимо предложения новой даты, депутаты предлагают заменить дату Ледового побоища на 5 апреля, Куликовской битвы – на 8 сентября, Полтавского сражения – на 8 июля, а Бородинской битвы – на 7 сентября. Российская академия наук (РАН) и Российское военно-историческое общество (РВИО) поддержали изменения. Обновленные даты используются в учебниках истории.
Дата Ледового побоища сместилась с 18 апреля, Куликовской битвы – с 21 сентября, Полтавского сражения – с 10 июля, Бородинской битвы – с 8 сентября.
16 марта 2014 г. в Республике Крым и Севастополе прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина неоднократно заявляла о планах вернуть Крым, в том числе военным путем. В годовщину начала спецоперации 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату полуострова. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».