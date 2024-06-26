«Единая Россия» внесла в Думу законопроект о Дне воссоединения Крыма с РФ

16 марта 2014 г. в Республике Крым и Севастополе прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина неоднократно заявляла о планах вернуть Крым, в том числе военным путем. В годовщину начала спецоперации 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату полуострова. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».