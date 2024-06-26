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«Единая Россия» внесла в Думу законопроект о Дне воссоединения Крыма с РФ

Ведомости

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об установлении Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ 18 марта. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Предлагаемые поправки могут устранить противоречия в датировании исторических событий, которые возникли во время перехода с Юлианского на Григорианский календарь. Помимо предложения новой даты, депутаты предлагают заменить дату Ледового побоища на 5 апреля, Куликовской битвы – на 8 сентября, Полтавского сражения – на 8 июля, а Бородинской битвы – на 7 сентября. Российская академия наук (РАН) и Российское военно-историческое общество (РВИО) поддержали изменения. Обновленные даты используются в учебниках истории.

Дата Ледового побоища сместилась с 18 апреля, Куликовской битвы – с 21 сентября, Полтавского сражения – с 10 июля, Бородинской битвы – с 8 сентября.

16 марта 2014 г. в Республике Крым и Севастополе прошел референдум, по итогам которого 96,77% избирателей проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Украина неоднократно заявляла о планах вернуть Крым, в том числе военным путем. В годовщину начала спецоперации 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к военному захвату полуострова. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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