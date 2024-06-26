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ЦИК наградила Зюганова медалью «За содействие в организации выборов»

Ведомости

Центральная избирательная комиссия наградила медалью «За содействие в организации выборов» председателя центрального комитета и руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова, который сегодня отмечает 80-летний юбилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.

Медаль Центризбирком учредил в 2018 г. Такая форма поощрения применяется за содействие в решении задач, возложенных на ЦИК, в частности, за подготовку и проведение выборов, правовое обучение избирателей, профессиональную подготовку членов комиссий и других организаторов, а также за работу по совершенствованию законодательства о выборах и предупреждению нарушений в этой сфере.

Геннадий Зюганов родился в 1944 г. Окончил Орловский государственный педагогический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС, является доктором философских наук. В 1993 г. был избран председателем центрального исполнительного комитета КПРФ и депутатом Госдумы ФС РФ. Четырежды баллотировался на пост президента России, каждый раз занимая второе место. В настоящее время является депутатом Государственной думы и руководителем фракции КПРФ, председателем ЦК партии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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