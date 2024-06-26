ЦИК наградила Зюганова медалью «За содействие в организации выборов»
Центральная избирательная комиссия наградила медалью «За содействие в организации выборов» председателя центрального комитета и руководителя фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова, который сегодня отмечает 80-летний юбилей. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦИК.
Медаль Центризбирком учредил в 2018 г. Такая форма поощрения применяется за содействие в решении задач, возложенных на ЦИК, в частности, за подготовку и проведение выборов, правовое обучение избирателей, профессиональную подготовку членов комиссий и других организаторов, а также за работу по совершенствованию законодательства о выборах и предупреждению нарушений в этой сфере.
Геннадий Зюганов родился в 1944 г. Окончил Орловский государственный педагогический институт и Академию общественных наук при ЦК КПСС, является доктором философских наук. В 1993 г. был избран председателем центрального исполнительного комитета КПРФ и депутатом Госдумы ФС РФ. Четырежды баллотировался на пост президента России, каждый раз занимая второе место. В настоящее время является депутатом Государственной думы и руководителем фракции КПРФ, председателем ЦК партии.