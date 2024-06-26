ЦИК наградила Зюганова медалью «За содействие в организации выборов»

Медаль Центризбирком учредил в 2018 г. Такая форма поощрения применяется за содействие в решении задач, возложенных на ЦИК, в частности, за подготовку и проведение выборов, правовое обучение избирателей, профессиональную подготовку членов комиссий и других организаторов, а также за работу по совершенствованию законодательства о выборах и предупреждению нарушений в этой сфере.