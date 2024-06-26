Боррель назвал необоснованной цензурой запрет России на вещание западных СМИ
Запрет России на вещания западных СМИ является необоснованной цензурой, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Его заявление опубликовала пресс-служба.
«ЕС осуждает совершенно необоснованное решение российских властей заблокировать доступ к более чем 80 европейским СМИ в России. Это решение еще больше ограничивает доступ к свободной и независимой информации», – говорится в сообщении.
По его мнению, российские СМИ, в отношении которых были введены санкции ЕС, «напротив, не являются свободными и независимыми СМИ».
25 июня МИД России объявил, что Россия в качестве ответной меры на запрет Евросоюза любой вещательной активности трех российских СМИ введет встречные ограничения относительно 81 европейского СМИ.
По заявлению МИДа, ограничения будут введены по отношению к медиаресурсам государств ЕС и «общееэсовских медиаоператоров», систематически распространяющих недостоверную информацию о спецоперации.
До этого ЕС объявил об ограничении с 25 июня на своей территории доступа к четырем СМИ – российским «РИА Новости», «Известиям», «Российской газете» и чешскому Voice of Europe.