Россия ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза

Россия ограничит доступ к вещанию 81 СМИ ЕвросоюзаВ качестве ответной меры под санкции МИД РФ попали Politico, Der Spiegel и Agence France-Presse
Россия в качестве ответной меры на запрет Евросоюза любой вещательной активности трех российских СМИ («РИА Новости», «Известия» и «Российская газета») введет встречные ограничения относительно 81 европейского СМИ. Об этом сообщает МИД РФ.
Ограничение будут введены по отношению к медиаресурсам государств - членов Евросоюза и «общеесовских медиаоператоров», систематически распространяющих недостоверную информацию о спецоперации. Под санкции российского МИДа, в частности? попали СМИ 25 европейских государств: австрийская телерадиокомпания ORF, немецкие издания Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, датская газета Berlingske, ирландские газеты The Irish Times и The Irish Independent, испанские El Mundo и EFE, итальянские газеты La Stampa и La Repubblica, латвийский телеканал Latvian Television, литовский портал LRT, польский канал Belsat, финские Ilta-Sanomat и Helsingin Sanomat, французские газеты Le Monde, Liberation и агентство Agence France-Presse, шведская телерадиокомпания SVT, национальная эстонская телерадиовещательная корпорация ERR и медиаресурс Delfi и другие.
Кроме того, ограничения коснутся общеевропейских ресурсов: Agence Europe, Politico, спутникового пакета Svoboda Satellite Package и интернет-издания EUobserver.
«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции», – пояснили в МИДе.
В ведомстве пообещали, что если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение.
24 июня стало известно, что ЕС с 25 июня запретит на своей территории доступ к четырем СМИ – российским «РИА Новости», «Известиям», «Российской газете» и чешскому Voice of Europe.
О запрете вещания трех российских СМИ Евросоюз объявил 17 мая. В заявлении ЕС было указано, что средства массовой информации «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ», продвигая военную операцию на Украине. Отмечается, что запрет распространяется только на вещание и журналисты по-прежнему смогут, например, проводить исследования и интервью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Россия не оставит это решение ЕС без ответа.