Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Россия ограничит доступ к вещанию 81 СМИ Евросоюза

В качестве ответной меры под санкции МИД РФ попали Politico, Der Spiegel и Agence France-Presse
Дарья Снегова
РИА Новости

Россия в качестве ответной меры на запрет Евросоюза любой вещательной активности трех российских СМИ («РИА Новости», «Известия» и «Российская газета») введет встречные ограничения относительно 81 европейского СМИ. Об этом сообщает МИД РФ.

Ограничение будут введены по отношению к медиаресурсам государств - членов Евросоюза и «общеесовских медиаоператоров», систематически распространяющих недостоверную информацию о спецоперации. Под санкции российского МИДа, в частности? попали СМИ 25 европейских государств: австрийская телерадиокомпания ORF, немецкие издания Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, датская газета Berlingske, ирландские газеты The Irish Times и The Irish Independent, испанские El Mundo и EFE, итальянские газеты La Stampa и La Repubblica, латвийский телеканал Latvian Television, литовский портал LRT, польский канал Belsat, финские Ilta-Sanomat и Helsingin Sanomat, французские газеты Le Monde, Liberation и агентство Agence France-Presse, шведская телерадиокомпания SVT, национальная эстонская телерадиовещательная корпорация ERR и медиаресурс Delfi и другие.

Кроме того, ограничения коснутся общеевропейских ресурсов: Agence Europe, Politico, спутникового пакета Svoboda Satellite Package и интернет-издания EUobserver.

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции», – пояснили в МИДе.

В ведомстве пообещали, что если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение.

24 июня стало известно, что ЕС с 25 июня запретит на своей территории доступ к четырем СМИ – российским «РИА Новости», «Известиям», «Российской газете» и чешскому Voice of Europe.

О запрете вещания трех российских СМИ Евросоюз объявил 17 мая. В заявлении ЕС было указано, что средства массовой информации «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ», продвигая военную операцию на Украине. Отмечается, что запрет распространяется только на вещание и журналисты по-прежнему смогут, например, проводить исследования и интервью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Россия не оставит это решение ЕС без ответа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных