ЕС закроет доступ к «РИА Новости», «Известиям», «РГ» и Voice of Europe
Евросоюз (ЕС) с 25 июня запретит на своей территории доступ к четырем СМИ – российским «РИА Новости», «Известиям», «Российской газете» и чешскому Voice of Europe. Об этом говорится на сайте официального журнала ЕС.
«Ограничительные меры <…> должны применяться с 25 июня 2024 г.», – говорится в документе.
О запрете вещания указанных СМИ Евросоюз объявил 17 мая. В заявлении ЕС было указано, что средства массовой информации «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», продвигая военную операцию на Украине. Отмечается, что запрет распространяется только на вещание и журналисты по-прежнему смогут, например, проводить исследования и интервью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Россия не оставит это решение ЕС без ответа.