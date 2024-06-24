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ЕС закроет доступ к «РИА Новости», «Известиям», «РГ» и Voice of Europe

Ведомости

Евросоюз (ЕС) с 25 июня запретит на своей территории доступ к четырем СМИ – российским «РИА Новости», «Известиям», «Российской газете» и чешскому Voice of Europe. Об этом говорится на сайте официального журнала ЕС.

«Ограничительные меры <…> должны применяться с 25 июня 2024 г.», – говорится в документе.

О запрете вещания указанных СМИ Евросоюз объявил 17 мая. В заявлении ЕС было указано, что средства массовой информации «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», продвигая военную операцию на Украине. Отмечается, что запрет распространяется только на вещание и журналисты по-прежнему смогут, например, проводить исследования и интервью. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Россия не оставит это решение ЕС без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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