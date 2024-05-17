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Евросоюз запретил вещание трех российских СМИ

Запрет коснулся «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты»
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости

Евросоюз принял решение запретить вещание российских СМИ на своей территории. Это следует из заявления Совета Евросоюза.

Запрет распространяется на «РИА Новости», «Известия» и «Российскую газету». Он также коснулся чешского СМИ Voice of Europe.

В заявлении указано, что данные СМИ «находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации», продвигая военную операцию на Украине. Отмечается, что согласованные меры не будут препятствовать деятельности российских журналистов в ЕС, запрет распространяется только на вещание.

Совет Евросоюза обвинил Россию в якобы ведении кампании «по манипулированию СМИ и информацией» с целью оправдать действия РФ на Украине, а также усилить дестабилизацию стран Евросоюза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ ответит на запрет в Европе вещательной деятельности «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Соответствующие меры прорабатываются в ведомстве.

15 мая «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщало, что запрет на вещание ряда СМИ, включая российские, могут утвердить до 26 мая. Источник агентства уточнял, что 15 мая постпреды стран ЕС утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении на уровне министров.

В декабре 2023 г. ЕС в рамках санкций против России ограничил деятельность ряда юридических лиц, в том числе телеканалов «Спас» и «Царьград». Пакет бы принят в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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