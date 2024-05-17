Евросоюз запретил вещание трех российских СМИ

15 мая «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщало, что запрет на вещание ряда СМИ, включая российские, могут утвердить до 26 мая. Источник агентства уточнял, что 15 мая постпреды стран ЕС утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении на уровне министров.