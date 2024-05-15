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«РИА Новости»: запрет СМИ РФ в Евросоюзе могут утвердить на следующей неделе

Ведомости

Запрет на вещание российских СМИ на территории Евросоюза могут утвердить на следующей неделе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Отмечается, что запрет на вещание в ЕС ряда СМИ, включая российские, может быть утвержден до 26 мая. Источник агентства сообщил, что 15 мая постпреды стран ЕС утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении на уровне министров, которое пройдет на следующей неделе. Евросоюз планирует ввести новые ограничения против ряда изданий, среди которых «РИА Новости», «Известия», «Российская газета» и Voice of Europe.

6 мая стало известно, что Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против РФ может ввести запрет на вещание сайтов «Голоса Европы», «Российской газеты», «РИА Новостей» и «Известий». Тогда предложение одобрили 27 государств – членов блока. Уточняется, что предыдущие пакеты санкций потребовали «недель переговоров за закрытыми дверями».

В декабре 2023 г. ЕС в рамках 12-го пакета санкций против России ограничил деятельность ряда юридических лиц, в том числе телеканалов «Спас» и «Царьград». Пакет бы принят в связи с проведением Россией военной операции на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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