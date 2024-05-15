«РИА Новости»: запрет СМИ РФ в Евросоюзе могут утвердить на следующей неделе

Отмечается, что запрет на вещание в ЕС ряда СМИ, включая российские, может быть утвержден до 26 мая. Источник агентства сообщил, что 15 мая постпреды стран ЕС утвердили все пункты из повестки, они нуждаются в формальном утверждении на уровне министров, которое пройдет на следующей неделе. Евросоюз планирует ввести новые ограничения против ряда изданий, среди которых «РИА Новости», «Известия», «Российская газета» и Voice of Europe.