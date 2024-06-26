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Захарова обвинила секретаря совбеза Армении в унижении собственного народа

Ведомости

Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян унизил собственный народ, обвиняя Россию в потере Нагорного Карабаха. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«Таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», – подчеркнула дипломат.

Она обратила внимание, что граждане Армении защищали свою территорию, отдавали жизни и считали это исторически важным. Идеология республики долгие годы строилась на этих тезисах. Армяне откликались на призывы государства и знали, за что борются.

«И как можно их память вот таким, циничным образом предавать? Кто дал право людям, очевидно временщикам, очевидно сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?» – поинтересовалась Захарова.

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что ответить на этот вопрос должны граждане Армении. Она добавила, что удивлена тому, как уничижительно можно относиться к исторической памяти собственной многострадальной нации.

26 июня Григорян заявил, что Россия якобы отняла Нагорный Карабах у Армении и вернула Азербайджану в условиях, когда Ереван был полностью зависим от Москвы. По его мнению, без отмашки России войны бы в регионе не было, передает Sputnik Армения.

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению премьера, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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