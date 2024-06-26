Захарова обвинила секретаря совбеза Армении в унижении собственного народа
Секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян унизил собственный народ, обвиняя Россию в потере Нагорного Карабаха. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
«Таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», – подчеркнула дипломат.
Она обратила внимание, что граждане Армении защищали свою территорию, отдавали жизни и считали это исторически важным. Идеология республики долгие годы строилась на этих тезисах. Армяне откликались на призывы государства и знали, за что борются.
«И как можно их память вот таким, циничным образом предавать? Кто дал право людям, очевидно временщикам, очевидно сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?» – поинтересовалась Захарова.
Официальный представитель МИД РФ уточнила, что ответить на этот вопрос должны граждане Армении. Она добавила, что удивлена тому, как уничижительно можно относиться к исторической памяти собственной многострадальной нации.
26 июня Григорян заявил, что Россия якобы отняла Нагорный Карабах у Армении и вернула Азербайджану в условиях, когда Ереван был полностью зависим от Москвы. По его мнению, без отмашки России войны бы в регионе не было, передает Sputnik Армения.
12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению премьера, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана.