В МИДе России оценили инициативы властей Грузии по восстановлению связей

16 июня 2024 г. международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии попросили президента России Владимира Путина полностью отменить визовый режим. Он также попросил облегчить правила трудоустройства для грузинских граждан и установить квоты на работу.