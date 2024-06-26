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В МИДе России оценили инициативы властей Грузии по восстановлению связей

Ведомости

Российские власти приветствуют инициативы грузинских политиков по восстановлению связей, Москва готова идти по пути восстановления дипломатических отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку <...> российско-грузинской нормализации», – сказала она в ходе брифинга на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Дипломатические отношения России и Грузии были прерваны по инициативе Тбилиси 2 сентября 2008 г. Решение было принято после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

16 июня 2024 г. международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии попросили президента России Владимира Путина полностью отменить визовый режим. Он также попросил облегчить правила трудоустройства для грузинских граждан и установить квоты на работу.

В мая 2023 г. Россия и Грузия возобновили авиасообщение, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая Путин отменил визовый режим для грузинских граждан. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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