В МИДе России оценили инициативы властей Грузии по восстановлению связей
Российские власти приветствуют инициативы грузинских политиков по восстановлению связей, Москва готова идти по пути восстановления дипломатических отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
«Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку <...> российско-грузинской нормализации», – сказала она в ходе брифинга на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Дипломатические отношения России и Грузии были прерваны по инициативе Тбилиси 2 сентября 2008 г. Решение было принято после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.
16 июня 2024 г. международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии попросили президента России Владимира Путина полностью отменить визовый режим. Он также попросил облегчить правила трудоустройства для грузинских граждан и установить квоты на работу.
В мая 2023 г. Россия и Грузия возобновили авиасообщение, которое было прекращено летом 2019 г. Помимо этого отдельным указом с 15 мая Путин отменил визовый режим для грузинских граждан.