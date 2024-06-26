Генконсульства Белоруссии появятся в Нижнем Новгороде и Калининграде
Правительство России согласовало открытие генеральных консульств Белоруссии в Калининграде и Нижнем Новгороде. Соответствующие распоряжения, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликованы на портале правовой информации.
В консульский округ учреждения в Нижнем Новгороде войдут Мордовия, Владимирская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Ярославская области. В юрисдикции генконсульства в Калининграде будут Калининградская, Новгородская, Псковская и Тверская области. Одновременно все эти территории исключатся из консульского округа посольства республики в России.
Кабмин рекомендует правительствам Нижегородской и Калининградской областей выделить служебные и жилые помещения или земли под их строительство для размещения генконсульств.
В январе руководитель отделения белорусского посольства в Ростове Дмитрий Шкурдь рассказывал «Ведомостям. Юг», что не позднее июня 2024 г. планировалось открытие генконсульства Белоруссии в Ростове. По его словам, оно должно было стать третьим генеральным консульством страны в России. Первые два работают в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.