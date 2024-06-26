Генконсульства Белоруссии появятся в Нижнем Новгороде и Калининграде

В январе руководитель отделения белорусского посольства в Ростове Дмитрий Шкурдь рассказывал «Ведомостям. Юг», что не позднее июня 2024 г. планировалось открытие генконсульства Белоруссии в Ростове. По его словам, оно должно было стать третьим генеральным консульством страны в России. Первые два работают в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.