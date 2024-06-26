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Генконсульства Белоруссии появятся в Нижнем Новгороде и Калининграде

Ведомости

Правительство России согласовало открытие генеральных консульств Белоруссии в Калининграде и Нижнем Новгороде. Соответствующие распоряжения, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликованы на портале правовой информации.

В консульский округ учреждения в Нижнем Новгороде войдут Мордовия, Владимирская, Ивановская, Костромская, Нижегородская, Пензенская, Рязанская, Ярославская области. В юрисдикции генконсульства в Калининграде будут Калининградская, Новгородская, Псковская и Тверская области. Одновременно все эти территории исключатся из консульского округа посольства республики в России.

Кабмин рекомендует правительствам Нижегородской и Калининградской областей выделить служебные и жилые помещения или земли под их строительство для размещения генконсульств.

В январе руководитель отделения белорусского посольства в Ростове Дмитрий Шкурдь рассказывал «Ведомостям. Юг», что не позднее июня 2024 г. планировалось открытие генконсульства Белоруссии в Ростове. По его словам, оно должно было стать третьим генеральным консульством страны в России. Первые два работают в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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