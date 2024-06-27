В Киеве и Хмельницкой области произошли взрывы
Ночью 27 июня в Хмельницкой области прогремели как минимум пять серий взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Общественное».
Первые взрывы прозвучали около 02:40 мск. Последняя серия громких звуков была слышна примерно в 05:06 мск. Информация о последствиях на земле не приводится. Власти Хмельницкой области о взрывах не сообщали.
По данным «Общественного», атаке ночью также подвергся Киев. Около 03:00 мск воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В ведомстве подчеркивали, что атакуют только военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. Президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.