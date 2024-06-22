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ВС Польши сообщили о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине

Ведомости

Вооруженные силы Польши подняли авиацию из-за взрывов на Украине, сообщив о «напряженной ночи» для системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом говорится на странице оперативного командования польских вооруженных сил в соцсети Х.

«Это была очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши», – сказано в сообщении.

В ночь на 22 июня оперативное командование польских вооруженных сил сообщило, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума из-за полетов польской и союзной авиации. По информации ведомства, наблюдалась якобы интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ударов с применением ракет и дронов по западной части Украины.

Спустя несколько часов ВС Польши прекратили полеты рядом с приграничной территорией Украины, авиация вернулась «к штатной оперативной деятельности». Ведомство сообщило, что армия страны следит за ситуацией над территорией Украины и готова обеспечить безопасность воздушного пространства Польши.

В марте министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна увеличит численность войск на восточных границах по соображениям национальной безопасности. Регионы, где планируется усилить присутствие польской армии, расположены на границе с Калининградской областью РФ, Литвой, Белоруссией и Украиной. В мае стало известно, что Польша подписала контракт на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для размещения их вдоль восточной и северо-восточной границ – с Белоруссией и Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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