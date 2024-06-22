ВС Польши сообщили о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине

В марте министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна увеличит численность войск на восточных границах по соображениям национальной безопасности. Регионы, где планируется усилить присутствие польской армии, расположены на границе с Калининградской областью РФ, Литвой, Белоруссией и Украиной. В мае стало известно, что Польша подписала контракт на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для размещения их вдоль восточной и северо-восточной границ – с Белоруссией и Россией.