ВС Польши сообщили о «напряженной ночи» из-за взрывов на Украине
Вооруженные силы Польши подняли авиацию из-за взрывов на Украине, сообщив о «напряженной ночи» для системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом говорится на странице оперативного командования польских вооруженных сил в соцсети Х.
«Это была очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши», – сказано в сообщении.
В ночь на 22 июня оперативное командование польских вооруженных сил сообщило, что в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума из-за полетов польской и союзной авиации. По информации ведомства, наблюдалась якобы интенсивная деятельность дальней авиации РФ, связанная с нанесением ударов с применением ракет и дронов по западной части Украины.
Спустя несколько часов ВС Польши прекратили полеты рядом с приграничной территорией Украины, авиация вернулась «к штатной оперативной деятельности». Ведомство сообщило, что армия страны следит за ситуацией над территорией Украины и готова обеспечить безопасность воздушного пространства Польши.
В марте министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна увеличит численность войск на восточных границах по соображениям национальной безопасности. Регионы, где планируется усилить присутствие польской армии, расположены на границе с Калининградской областью РФ, Литвой, Белоруссией и Украиной. В мае стало известно, что Польша подписала контракт на поставку четырех разведывательных аэростатов из США для размещения их вдоль восточной и северо-восточной границ – с Белоруссией и Россией.