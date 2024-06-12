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Власти Польши с 13 июня вводят буферную зону на границе с Белоруссией

Ведомости

Польша с 13 июня вводит буферную зону на границе с Белоруссией, соответствующее постановление подписал министр МВД республики Томаш Семоняк, передает Polsat со ссылкой на заявление ведомства.

«Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение о введении временного запрета на пребывание на определенном участке в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь», – сообщили в ведомстве. 

Новые правила вступят в силу 13 июня и будут действовать в течение 90 дней. Введение ограничений в министерстве назвали «результатом межведомственных договоренностей и общественных консультаций, в том числе с местными предпринимателями и чиновниками местных органов власти». 

Длина 200-метрового участка, на который распространяется запрет на проезд, составит более 60,5 км, пишет Polsat. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».

По информации погранслужбы Польши, за последние сутки мигранты совершили около 120 попыток незаконного пересечения границы. 

29 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны примут решение о создании 200-метровой буферной зоны на границе с Белоруссией. По его словам, об этом просили военные и служащие на границе.

2 июня министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш объявил о возвращении буферной зоны с 4 июня. Сообщалось, что она охватит Гайновский и Белостокский районы. На следующий день власти Польши отложили введение буферной зоны. Семоняк заявил, что им нужно несколько дней «для консультаций с местными органами власти, национальным парком, общественными организациями».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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