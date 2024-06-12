Власти Польши с 13 июня вводят буферную зону на границе с Белоруссией

Длина 200-метрового участка, на который распространяется запрет на проезд, составит более 60,5 км, пишет Polsat. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».