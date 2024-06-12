Власти Польши с 13 июня вводят буферную зону на границе с Белоруссией
Польша с 13 июня вводит буферную зону на границе с Белоруссией, соответствующее постановление подписал министр МВД республики Томаш Семоняк, передает Polsat со ссылкой на заявление ведомства.
«Министр внутренних дел и администрации подписал распоряжение о введении временного запрета на пребывание на определенном участке в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Республикой Беларусь», – сообщили в ведомстве.
Новые правила вступят в силу 13 июня и будут действовать в течение 90 дней. Введение ограничений в министерстве назвали «результатом межведомственных договоренностей и общественных консультаций, в том числе с местными предпринимателями и чиновниками местных органов власти».
Длина 200-метрового участка, на который распространяется запрет на проезд, составит более 60,5 км, пишет Polsat. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».
По информации погранслужбы Польши, за последние сутки мигранты совершили около 120 попыток незаконного пересечения границы.
29 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны примут решение о создании 200-метровой буферной зоны на границе с Белоруссией. По его словам, об этом просили военные и служащие на границе.
2 июня министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш объявил о возвращении буферной зоны с 4 июня. Сообщалось, что она охватит Гайновский и Белостокский районы. На следующий день власти Польши отложили введение буферной зоны. Семоняк заявил, что им нужно несколько дней «для консультаций с местными органами власти, национальным парком, общественными организациями».