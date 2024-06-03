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Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией

Ведомости

Власти Польши отложили введение буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил министр иностранных дел и администрации республики Томаш Семоняк.

«Мы хотим иметь еще немного времени, несколько дней для консультаций с местными органами власти, национальным парком, общественными организациями», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

29 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны примут решение о создании 200-метровой буферной зоны на границе с Белоруссией. По его словам, об этом просили военные и служащие на границе.

2 июня министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш объявил о возвращении буферной зоны с 4 июня, она охватит Гайновский и Белостокский районы. В них будет действовать особый режим, который запрещает приближаться к границе с Белоруссией ближе чем на 200 м.

Отношения между Белоруссией, Польшей и странами Балтии обострились после начала работы ЧВК «Вагнер» на территории республики в конце июня 2023 г. После этого польские власти заявили, что намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. 31 августа 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны НАТО в наращивании военного присутствия вокруг республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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