Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией

Отношения между Белоруссией, Польшей и странами Балтии обострились после начала работы ЧВК «Вагнер» на территории республики в конце июня 2023 г. После этого польские власти заявили, что намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. 31 августа 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны НАТО в наращивании военного присутствия вокруг республики.