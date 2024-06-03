Польша отложила введение буферной зоны на границе с Белоруссией
Власти Польши отложили введение буферной зоны на границе с Белоруссией, сообщил министр иностранных дел и администрации республики Томаш Семоняк.
«Мы хотим иметь еще немного времени, несколько дней для консультаций с местными органами власти, национальным парком, общественными организациями», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
29 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны примут решение о создании 200-метровой буферной зоны на границе с Белоруссией. По его словам, об этом просили военные и служащие на границе.
2 июня министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш объявил о возвращении буферной зоны с 4 июня, она охватит Гайновский и Белостокский районы. В них будет действовать особый режим, который запрещает приближаться к границе с Белоруссией ближе чем на 200 м.
Отношения между Белоруссией, Польшей и странами Балтии обострились после начала работы ЧВК «Вагнер» на территории республики в конце июня 2023 г. После этого польские власти заявили, что намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. 31 августа 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны НАТО в наращивании военного присутствия вокруг республики.