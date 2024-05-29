Туск заявил о создании 200-метровой буферной зоны на границе с Белоруссией
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что польское правительство примет решение о создании 200-метровой буферной зоны на границе с Белоруссией. Он сообщил, что об этом просили военные, служащие на границе. Об этом сообщает портал WPolityce.pl.
«Вместе с министрами национальной обороны и внутренних дел и всем правительством такое решение мы примем в начале следующей недели», – заявил глава польского правительства.
Отношения между Белоруссией, Польшей и странами Балтии обострились после начала работы ЧВК «Вагнер» на территории республики в конце июня 2023 г. После этого польские власти заявили, что намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. 31 августа 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны НАТО в наращивании военного присутствия вокруг республики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осенью 2023 г. пояснил, что Польша – достаточно агрессивная страна, из-за чего соседство с ней для Белоруссии не самое комфортное.