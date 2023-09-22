Песков: соседство с Польшей не самое комфортное для Белоруссии

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос об опасениях о безопасности Белоруссии на фоне заявления Варшавы о процессе активного вооружения Польши. 20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. На следующий день пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что это не касается «ранее согласованных поставок боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающих из заключенных с Украиной контрактов».