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Политика

Песков: соседство с Польшей не самое комфортное для Белоруссии

Ведомости

Польша является достаточно агрессивной страной, из-за чего соседство с ней не самое комфортное для Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается вооружения Польши, то действительно соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешивается во внутренние дела», – сказал он.

Песков отметил, что Москва и Минск находятся «начеку» в связи с потенциальными угрозами от Польши.

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Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос об опасениях о безопасности Белоруссии на фоне заявления Варшавы о процессе активного вооружения Польши. 20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. На следующий день пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что это не касается «ранее согласованных поставок боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающих из заключенных с Украиной контрактов».

Отношения между Белоруссией, Польшей и странами Балтии обострились после начала работы ЧВК «Вагнер» на территории республики в конце июня. После этого польские власти заявили, что намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. 31 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны НАТО в наращивании военного присутствия вокруг республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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