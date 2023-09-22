Песков: соседство с Польшей не самое комфортное для Белоруссии
Польша является достаточно агрессивной страной, из-за чего соседство с ней не самое комфортное для Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается вооружения Польши, то действительно соседство с Польшей не самое комфортное для наших белорусских товарищей. Страна достаточно агрессивная, не гнушается подрывной деятельностью, вмешивается во внутренние дела», – сказал он.
Песков отметил, что Москва и Минск находятся «начеку» в связи с потенциальными угрозами от Польши.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос об опасениях о безопасности Белоруссии на фоне заявления Варшавы о процессе активного вооружения Польши. 20 сентября премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Киеву, так как сама активно вооружается. На следующий день пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер уточнил, что это не касается «ранее согласованных поставок боеприпасов и вооружения, в том числе вытекающих из заключенных с Украиной контрактов».
Отношения между Белоруссией, Польшей и странами Балтии обострились после начала работы ЧВК «Вагнер» на территории республики в конце июня. После этого польские власти заявили, что намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. 31 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил страны НАТО в наращивании военного присутствия вокруг республики.