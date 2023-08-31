Лукашенко назвал глупыми требования вывести ЧВК «Вагнер» из Белоруссии

Вечером 24 июня после попытки ЧВК «Вагнер» совершить вооруженный мятеж в России были достигнуты договоренности о том, что бойцы ЧВК и ее основатель Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии. 11 июля минобороны Белоруссии сообщило о планах обмена опытом с ЧВК «Вагнер». В июле подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» провели совместные учения. Это вызвало беспокойство властей стран Балтии и Польши. Варшава обвинила бойцов «Вагнера» в попытке проникнуть на территорию Польши, а затем заявила о намерении направить 10 000 военных на границу с Белоруссией.