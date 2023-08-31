Лукашенко назвал глупыми требования вывести ЧВК «Вагнер» из Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал необоснованными и глупыми требования руководства Польши, Литвы и других стран Балтии о выводе ЧВК «Вагнер» с территории государства. Об этом он сообщил на заседании Совета безопасности страны, передает «Пул первого».
Глава Белоруссии напомнил, что страны НАТО проводят политику расширения, наращивают военное присутствие вокруг Белоруссии, постоянно проводят провокационные учения на границах. Лукашенко также упомянул факт нарушения границы двумя военнослужащими.
«Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Белоруссию в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может, нагнетают истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании «Вагнер». Они «достукались» до того, что требуют немедленного их вывода из Белоруссии, при этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования», – объяснил Лукашенко.
Лукашенко считает, что Польша, Литва и другие страны Балтии смогут предъявлять претензии только после того, как у них самих не будет ни одного иностранного военнослужащего.
«А пока это необоснованные и глупые требования – даже не просьбы и предложения, а требования», – резюмировал президент Белоруссии.
28 августа Польша и страны Балтии потребовали от Белоруссии, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинула территорию республики, а также призвали освободить приграничные районы от нелегальных мигрантов.
Вечером 24 июня после попытки ЧВК «Вагнер» совершить вооруженный мятеж в России были достигнуты договоренности о том, что бойцы ЧВК и ее основатель Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии. 11 июля минобороны Белоруссии сообщило о планах обмена опытом с ЧВК «Вагнер». В июле подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» провели совместные учения. Это вызвало беспокойство властей стран Балтии и Польши. Варшава обвинила бойцов «Вагнера» в попытке проникнуть на территорию Польши, а затем заявила о намерении направить 10 000 военных на границу с Белоруссией.