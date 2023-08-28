Польша и страны Балтии призвали Белоруссию выдворить ЧВК «Вагнер»
Польша и страны Балтии требуют от Белоруссии, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинула территорию республики. Об этом говорится в совместном заявлении глав МВД государств по итогам встречи в Варшаве по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии. Документ опубликован на странице МВД Польши в X (ранее Twitter).
«Призываем белорусский режим убрать группу "Вагнера" с территории Белоруссии, освободить приграничные районы от нелегальных мигрантов и вернуть их в страну происхождения», – говорится в заявлении.
В документе также подчеркивается, что обеспечение безопасности на границе ЕС с Россией и Белоруссией является одним из главных приоритетов правительств стран Балтии и Польши. Главы МВД отметили, что ситуация на границе находится под контролем, однако не исключены возможные провокации.
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский по итогам встречи заявил об эскалации ситуации на границе стран Балтии и Польши с Белоруссией. ЧВК «Вагнер» он назвал «очень опасной группой».
Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК предприняла попытку вооруженного мятежа в России. 11 июля минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику. Позднее в том же месяце подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» провели совместные учения.
События вызвали обеспокоенность властей стран Балтии и Польши. 10 августа глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. До этого Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши.
На фоне размещения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией – «Шумскас» и «Твярячюс» («Лоша» и «Видзы» на белорусской стороне соответственно). Ранее сегодня министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Вильнюс намерен закрыть еще два КПП. До этого она допускала полное закрытие границ с республикой.