Польша и страны Балтии призвали Белоруссию выдворить ЧВК «Вагнер»

Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК предприняла попытку вооруженного мятежа в России. 11 июля минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику. Позднее в том же месяце подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» провели совместные учения.