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Польша и страны Балтии призвали Белоруссию выдворить ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Польша и страны Балтии требуют от Белоруссии, чтобы ЧВК «Вагнер» немедленно покинула территорию республики. Об этом говорится в совместном заявлении глав МВД государств по итогам встречи в Варшаве по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии. Документ опубликован на странице МВД Польши в X (ранее Twitter). 

«Призываем белорусский режим убрать группу "Вагнера" с территории Белоруссии, освободить приграничные районы от нелегальных мигрантов и вернуть их в страну происхождения», – говорится в заявлении.

В документе также подчеркивается, что обеспечение безопасности на границе ЕС с Россией и Белоруссией является одним из главных приоритетов правительств стран Балтии и Польши. Главы МВД отметили, что ситуация на границе находится под контролем, однако не исключены возможные провокации.

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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский по итогам встречи заявил об эскалации ситуации на границе стран Балтии и Польши с Белоруссией. ЧВК «Вагнер» он назвал «очень опасной группой».

Договоренности о том, что бойцы ЧВК и основатель «Вагнера» Евгений Пригожин будут работать в Белоруссии, были достигнуты вечером 24 июня после того, как ЧВК предприняла попытку вооруженного мятежа в России. 11 июля минобороны Белоруссии сообщило о намерении обменяться опытом с подразделениями ЧВК «Вагнер» после их прибытия в республику. Позднее в том же месяце подразделения сил специальных операций ВС Белоруссии и бойцы ЧВК «Вагнер» провели совместные учения.

События вызвали обеспокоенность властей стран Балтии и Польши. 10 августа глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что власти намерены направить 10 000 военных на границу с Белоруссией. До этого Варшава обвинила бойцов ЧВК «Вагнер» в попытке проникнуть на территорию Польши. 

Ранее по теме: МВД Литвы сообщило о намерении закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

На фоне размещения бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией – «Шумскас» и «Твярячюс» («Лоша» и «Видзы» на белорусской стороне соответственно). Ранее сегодня министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Вильнюс намерен закрыть еще два КПП. До этого она допускала полное закрытие границ с республикой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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