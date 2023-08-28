МВД Литвы сообщило о намерении закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией
Литва собирается закрыть еще два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во время встречи глав МВД стран Балтии и Польши в Варшаве по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии, передает Verslo žinios.
МВД Литвы намерено внести в правительство предложение закрыть КПП в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас («Котловка» и «Привалка» на белорусской стороне соответственно).
С 17 на 18 августа Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией – «Шумскас» и «Твярячюс» («Лоша» и «Видзы» на белорусской стороне соответственно). Правительство республики одобрило это решение 16 августа.
Билотайте пояснила, что такая мера стала ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Она допустила полное закрытие границ с республикой в случае необходимости. По словам Билотайте, в таком случае может остаться только «гуманитарный коридор или проход для дипломатов».
В МИД Белоруссии пообещали ответственную и прагматичную реакцию на действия Литвы. В Минске сочли решение литовских властей надуманным и политически мотивированным. МИД утверждает, что таким образом Вильнюс хочет препятствовать посещению граждан Белоруссии в рамках безвизового режима. Там добавили, что пока не планируют вносить изменения в безвизовый режим из-за возросшей нагрузки на оставшиеся пункты пропуска.