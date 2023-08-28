МВД Литвы сообщило о намерении закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

Литва собирается закрыть еще два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во время встречи глав МВД стран Балтии и Польши в Варшаве по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии, передает Verslo žinios.