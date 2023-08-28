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Политика

МВД Литвы сообщило о намерении закрыть еще два КПП на границе с Белоруссией

Ведомости

Литва собирается закрыть еще два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во время встречи глав МВД стран Балтии и Польши в Варшаве по вопросу пограничной политики в отношении Белоруссии, передает Verslo žinios. 

МВД Литвы намерено внести в правительство предложение закрыть КПП в населенных пунктах Лаворишкес и Райгардас («Котловка» и «Привалка» на белорусской стороне соответственно). 

С 17 на 18 августа Литва закрыла два из шести КПП на границе с Белоруссией – «Шумскас» и «Твярячюс» («Лоша» и «Видзы» на белорусской стороне соответственно). Правительство республики одобрило это решение 16 августа. 

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Билотайте пояснила, что такая мера стала ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Она допустила полное закрытие границ с республикой в случае необходимости. По словам Билотайте, в таком случае может остаться только «гуманитарный коридор или проход для дипломатов».

В МИД Белоруссии пообещали ответственную и прагматичную реакцию на действия Литвы. В Минске сочли решение литовских властей надуманным и политически мотивированным. МИД утверждает, что таким образом Вильнюс хочет препятствовать посещению граждан Белоруссии в рамках безвизового режима. Там добавили, что пока не планируют вносить изменения в безвизовый режим из-за возросшей нагрузки на оставшиеся пункты пропуска. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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