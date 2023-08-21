МИД Белоруссии пообещал прагматичную реакцию на закрытие Литвой пунктов пропуска
Минск отреагирует на решение Вильнюса закрыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией ответственно и прагматично. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии.
«Беларусь отреагирует на данный шаг Литвы спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран. Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются», – говорится в сообщении.
В белорусском МИДе также призвали Литву перестать искусственно создавать барьеры для граждан и бизнеса не только Белоруссии и Литвы, но и ЕС в целом. В Минске сочли решение литовских властей надуманным и политически мотивированным. МИД утверждает, что таким образом Вильнюс хочет препятствовать посещению граждан Белоруссии в рамках безвизового режима.
16 августа правительство Литвы одобрило предложение минтранса о временной приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией. Пункты пропуска «Шумскас» и «Твярячюс» («Лоша» и «Видзы» на белорусской стороне соответственно) закрыли в ночь с 17 на 18 августа.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте пояснила, что такое решение стало ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Она допустила полное закрытие границ с республикой в случае необходимости. По словам Билотайте, в таком случае может остаться только «гуманитарный коридор или проход для дипломатов».