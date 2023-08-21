МИД Белоруссии пообещал прагматичную реакцию на закрытие Литвой пунктов пропуска

В белорусском МИДе также призвали Литву перестать искусственно создавать барьеры для граждан и бизнеса не только Белоруссии и Литвы, но и ЕС в целом. В Минске сочли решение литовских властей надуманным и политически мотивированным. МИД утверждает, что таким образом Вильнюс хочет препятствовать посещению граждан Белоруссии в рамках безвизового режима.