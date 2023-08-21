Газета
Политика

МИД Белоруссии пообещал прагматичную реакцию на закрытие Литвой пунктов пропуска

Ведомости

Минск отреагирует на решение Вильнюса закрыть два пункта пропуска на границе с Белоруссией ответственно и прагматично. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии.

«Беларусь отреагирует на данный шаг Литвы спокойно, ответственно и прагматично, в том числе в интересах жителей соседних стран. Какие-либо изменения в функционировании безвизового режима в связи с возрастающей нагрузкой на оставшиеся пункты пропуска на данном этапе не планируются», – говорится в сообщении.

В белорусском МИДе также призвали Литву перестать искусственно создавать барьеры для граждан и бизнеса не только Белоруссии и Литвы, но и ЕС в целом. В Минске сочли решение литовских властей надуманным и политически мотивированным. МИД утверждает, что таким образом Вильнюс хочет препятствовать посещению граждан Белоруссии в рамках безвизового режима. 

Ранее по теме: Почти 1000 машин выстроились в очереди на выезд в ЕС из Белоруссии

16 августа правительство Литвы одобрило предложение минтранса о временной приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией. Пункты пропуска «Шумскас» и «Твярячюс» («Лоша» и «Видзы» на белорусской стороне соответственно) закрыли в ночь с 17 на 18 августа. 

Глава МВД Литвы Агне Билотайте пояснила, что такое решение стало ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. Она допустила полное закрытие границ с республикой в случае необходимости. По словам Билотайте, в таком случае может остаться только «гуманитарный коридор или проход для дипломатов».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных