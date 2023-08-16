Литва временно закроет два КПП на границе с Белоруссией
Правительство Литвы одобрило предложение минтранса о временной приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией, сообщается на сайте кабмина.
Речь идет об автодорожных пунктах пропуска Шумскас (Лоша) и Тверечюс (Видзы). Через первый проходят только легковые автомобили, а через второй, кроме легковушек, еще и порожние фуры. Все сотрудники этих КПП будут направлены на крупнейший пограничный пункт Медининкай.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте, в свою очередь, рассказала, что это решение является ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.
«Это решение является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе. Это создаст условия для того, чтобы пограничники перераспределили свои возможности на границе с Белоруссией и сосредоточили еще больше внимания на охране государственной границы», – заявила она.
В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что официальная озвученная позиция Литвы не соответствует настоящим причинам такого решения.
«В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу», – говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили об увеличении очередей на всех остальных КПП. Литва, понимая это, целенаправленно создает искусственные барьеры на границе для достижения политических целей, заключили там.
Литовский президент Гитанас Науседа 3 августа заявил о возможном полном закрытии границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер». На следующий день депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет.
8 августа правительство страны объявило об усиленном режиме работы погранслужбы на приграничных с Белоруссией территориях. 10 августа погранкомитет Белоруссии обвинил литовского пограничника в нарушении границы.