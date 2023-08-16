Газета
Политика

Литва временно закроет два КПП на границе с Белоруссией

Ведомости

Правительство Литвы одобрило предложение минтранса о временной приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет об автодорожных пунктах пропуска Шумскас (Лоша) и Тверечюс (Видзы). Через первый проходят только легковые автомобили, а через второй, кроме легковушек, еще и порожние фуры. Все сотрудники этих КПП будут направлены на крупнейший пограничный пункт Медининкай.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте, в свою очередь, рассказала, что это решение является ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

«Это решение является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе. Это создаст условия для того, чтобы пограничники перераспределили свои возможности на границе с Белоруссией и сосредоточили еще больше внимания на охране государственной границы», – заявила она.

В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что официальная озвученная позиция Литвы не соответствует настоящим причинам такого решения.

«В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу», – говорится в сообщении.

Ранее по теме: Погранкомитет Белоруссии обвинил литовского пограничника в нарушении границы

В ведомстве предупредили об увеличении очередей на всех остальных КПП. Литва, понимая это, целенаправленно создает искусственные барьеры на границе для достижения политических целей, заключили там.

Литовский президент Гитанас Науседа 3 августа заявил о возможном полном закрытии границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер». На следующий день депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет.

8 августа правительство страны объявило об усиленном режиме работы погранслужбы на приграничных с Белоруссией территориях. 10 августа погранкомитет Белоруссии обвинил литовского пограничника в нарушении границы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных