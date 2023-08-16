Литва временно закроет два КПП на границе с Белоруссией

«Это решение является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе. Это создаст условия для того, чтобы пограничники перераспределили свои возможности на границе с Белоруссией и сосредоточили еще больше внимания на охране государственной границы», – заявила она.