Погранкомитет Белоруссии обвинил литовского пограничника в нарушении границы
Границу Белоруссии на служебном автомобиле нарушил литовский пограничник. Об этом заявил Государственный пограничный комитет республики в Telegram-канале.
Нарушение границы произошло утром 10 августа между пунктами пропуска Котловка в Белоруссии и Лаворишкес со стороны Литвы. По данным комитета, автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литвы заехал на территорию Белоруссии «на расстояние до пяти метров». После этого он развернулся и въехал обратно на территорию Литвы.
«Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литовской Республики Вильнюсского участка в соответствии с положениями Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о режиме белорусско-литовской государственной границы», – говорится в сообщении комитета.
В ведомстве напомнили, что в июле уже был подобный случай. Тогда это произошло в районе пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны). Вооруженный литовский пограничник допустил нарушение границы при оформлении граждан.
Белоруссия разбирается с этими фактами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, подчеркнули в комитете.
Литовский президент Гитанас Науседа 3 августа заявил о возможном полном закрытии границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер». На следующий день депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет. 8 августа правительство страны объявило об усиленном режиме работы погранслужбы с 11 августа на приграничных с Белоруссией территориях.