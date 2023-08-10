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Политика

Погранкомитет Белоруссии обвинил литовского пограничника в нарушении границы

Ведомости

Границу Белоруссии на служебном автомобиле нарушил литовский пограничник. Об этом заявил Государственный пограничный комитет республики в Telegram-канале.

Нарушение границы произошло утром 10 августа между пунктами пропуска Котловка в Белоруссии и Лаворишкес со стороны Литвы. По данным комитета, автомобиль Службы охраны государственной границы при МВД Литвы заехал на территорию Белоруссии «на расстояние до пяти метров». После этого он развернулся и въехал обратно на территорию Литвы.

«Белорусская сторона проинформировала пограничного уполномоченного Литовской Республики Вильнюсского участка в соответствии с положениями Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о режиме белорусско-литовской государственной границы», – говорится в сообщении комитета.

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В ведомстве напомнили, что в июле уже был подобный случай. Тогда это произошло в районе пункта пропуска Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны). Вооруженный литовский пограничник допустил нарушение границы при оформлении граждан.

Белоруссия разбирается с этими фактами в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, подчеркнули в комитете.

Литовский президент Гитанас Науседа 3 августа заявил о возможном полном закрытии границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер». На следующий день депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет. 8 августа правительство страны объявило об усиленном режиме работы погранслужбы с 11 августа на приграничных с Белоруссией территориях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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