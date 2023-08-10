Погранкомитет Белоруссии обвинил литовского пограничника в нарушении границы

Литовский президент Гитанас Науседа 3 августа заявил о возможном полном закрытии границы с Белоруссией из-за находящихся там бойцов ЧВК «Вагнер». На следующий день депутат комитета по обороне и национальной безопасности сейма Литвы Лауринас Касчюнас в эфире Литовского национального радио и телевидения заявил о том, что закрытие отдельных приграничных с Белоруссией КПП точно произойдет. 8 августа правительство страны объявило об усиленном режиме работы погранслужбы с 11 августа на приграничных с Белоруссией территориях.