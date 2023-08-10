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Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии за две недели пресекли несколько попыток проникновения на охраняемые территории и объекты, в том числе пролеты беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал минобороны республики.

В частности, задержан оператор БПЛА, пытавшийся запустить аппарат над территорией одной из воинских частей. Также сообщается, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли несколько попыток полетов беспилотников над охраняемой территорией.

Ранее по теме: В Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник

В конце мая белорусские пограничники сбили в Гомельской области украинский ударный беспилотник. Государственный пограничный комитет республики сообщил, что летательный аппарат двигался с украинской территории в тыл Республики Беларусь. Пограничники применили штатное вооружение, в результате сдетонировал элемент, закрепленный на беспилотнике. Согласно результатам экспертизы, попавшая в дрон пуля вызвала подрыв боеприпаса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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