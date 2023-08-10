Белорусские военные пресекли попытки проникновения на охраняемые объекты
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии за две недели пресекли несколько попыток проникновения на охраняемые территории и объекты, в том числе пролеты беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал минобороны республики.
В частности, задержан оператор БПЛА, пытавшийся запустить аппарат над территорией одной из воинских частей. Также сообщается, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли несколько попыток полетов беспилотников над охраняемой территорией.
В конце мая белорусские пограничники сбили в Гомельской области украинский ударный беспилотник. Государственный пограничный комитет республики сообщил, что летательный аппарат двигался с украинской территории в тыл Республики Беларусь. Пограничники применили штатное вооружение, в результате сдетонировал элемент, закрепленный на беспилотнике. Согласно результатам экспертизы, попавшая в дрон пуля вызвала подрыв боеприпаса.