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Политика

В Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник

Ведомости

Белорусские пограничники в конце мая сбили в Гомельской области украинский ударный беспилотник. Об этом сообщил государственный пограничный комитет республики.

«Инцидент произошел в конце прошлого месяца. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был визуально обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь», – говорится в сообщении.

Пограничники применили штатное вооружение, в результате сдетонировал элемент, закрепленный на беспилотнике. Согласно результатам экспертизы, попавшая в дрон пуля вызвала подрыв боеприпаса. В опубликованном видео комитет показал обломки беспилотника.

По факту произошедшего назначена проверка в рамках УК Республики Беларусь, уточнили в ведомстве.

В предыдущий раз госпогранкомитет Белоруссии сообщал о сбитом украинском беспилотнике в начале февраля этого года. По данным ведомства, По данным белорусских пограничников, дрон был оборудован встроенной видеокамерой. Информация на карте памяти устройства подтвердила, что беспилотник использовали для разведки, добавили в комитете.

29 мая представитель Гомельской пограничной группы Госпогранкомитета Белоруссии Андрей Быченко заявил о стабилизации ситуации на белорусско-украинской границе. При этом, отмечал он, пограничники по-прежнему сталкиваются с «откровенно хамскими» провокациями. Однако белорусская служба реагирует на такие инциденты спокойно и продолжает охранять границу, подчеркнул Быченко.

В январе 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об охране государственной границы в 2023 г., согласно которому основные усилия будут сосредоточены на украинском направлении.

В октябре 2022 г. белорусский лидер заявил о возросших внешних угрозах со стороны Украины и Запада. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных