В Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник

В октябре 2022 г. белорусский лидер заявил о возросших внешних угрозах со стороны Украины и Запада. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.