В Белоруссии сбили украинский ударный беспилотник
Белорусские пограничники в конце мая сбили в Гомельской области украинский ударный беспилотник. Об этом сообщил государственный пограничный комитет республики.
«Инцидент произошел в конце прошлого месяца. В Лоевском районе пограничный наряд услышал звук двигателя беспилотного летательного аппарата. Впоследствии в небе был визуально обнаружен беспилотник, двигавшийся с украинской территории в тыл Республики Беларусь», – говорится в сообщении.
Пограничники применили штатное вооружение, в результате сдетонировал элемент, закрепленный на беспилотнике. Согласно результатам экспертизы, попавшая в дрон пуля вызвала подрыв боеприпаса. В опубликованном видео комитет показал обломки беспилотника.
По факту произошедшего назначена проверка в рамках УК Республики Беларусь, уточнили в ведомстве.
В предыдущий раз госпогранкомитет Белоруссии сообщал о сбитом украинском беспилотнике в начале февраля этого года. По данным ведомства, По данным белорусских пограничников, дрон был оборудован встроенной видеокамерой. Информация на карте памяти устройства подтвердила, что беспилотник использовали для разведки, добавили в комитете.
29 мая представитель Гомельской пограничной группы Госпогранкомитета Белоруссии Андрей Быченко заявил о стабилизации ситуации на белорусско-украинской границе. При этом, отмечал он, пограничники по-прежнему сталкиваются с «откровенно хамскими» провокациями. Однако белорусская служба реагирует на такие инциденты спокойно и продолжает охранять границу, подчеркнул Быченко.
В январе 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об охране государственной границы в 2023 г., согласно которому основные усилия будут сосредоточены на украинском направлении.
В октябре 2022 г. белорусский лидер заявил о возросших внешних угрозах со стороны Украины и Запада. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.