Почти 1000 машин выстроились в очереди на выезд в ЕС из Белоруссии
Более 390 грузовых и 575 легковых автомобилей находятся в очередях на выезд в страны ЕС на границе Белоруссии. Об этом сообщил официальный Telegram-канал государственного пограничного комитета Белоруссии.
По состоянию на 10:00 самым загруженным для фур стало литовское направление. Там въезда в ЕС ожидают около 380 автомобилей. Самая большая очередь из грузовиков фиксируется перед пунктом пропуска «Мядининкай» (Каменный Лог). В ведомстве отмечают, что с 14 августа сотрудники погранперехода пропустили на свою территорию около 21% фур от нормы.
Перед латвийскими пунктами пропуска «Патерниеки» (Григоровщина) и «Силене» (Урбаны) также зафиксировали увеличение очереди, которое связывают с закрытием Литвой пунктов пропуска «Шумскас» (Лоша) и «Твярячю» (Видзы). Наибольшая очередь на въезд в Литву – перед погранпереходом «Мядининкай» (Каменный Лог). С понедельника контрольные службы оформляли там не более 58% легкового транспорта от нормы.
На единственном функционирующем в Белоруссии польском пункте пропуска для легкового транспорта «Тересполь» (Брест) очередь за сутки выросла в три раза – с 80 до 240 автомобилей. Контрольные службы с начала недели пропустили на территорию Польши 37% транспорта от нормы.
16 августа правительство Литвы одобрило предложение минтранса о временной приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией. Глава МВД Литвы Агне Билотайте рассказала, что это решение является ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что официальная озвученная позиция Литвы не соответствует настоящим причинам такого решения. «В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу», – говорится в сообщении.