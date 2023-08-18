Почти 1000 машин выстроились в очереди на выезд в ЕС из Белоруссии

16 августа правительство Литвы одобрило предложение минтранса о временной приостановке работы двух из шести КПП на границе с Белоруссией. Глава МВД Литвы Агне Билотайте рассказала, что это решение является ответом на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что официальная озвученная позиция Литвы не соответствует настоящим причинам такого решения. «В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу», – говорится в сообщении.