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Политика

Двух латвийских военных обвинили в нарушении границы с Белоруссией

Ведомости

Двое вооруженных латвийских военных нарушили белорусскую границу в пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны – Патерниеки), сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

Комитет опубликовал видео, в котором двое неизвестных в военной форме зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию.

«Пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций», – подчеркнули в погранкомитете.

Латвию уже проинформировали об инциденте, добавили в ведомстве.

Латвия усилила режим работы погранслужбы на приграничных с Белоруссией территориях с 11 августа 2023 г. до 10 февраля 2024 г. Решение объяснили увеличением количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Сообщалось, что поддержку пограничникам окажут национальные вооруженные силы и полиция. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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