Двух латвийских военных обвинили в нарушении границы с Белоруссией
Двое вооруженных латвийских военных нарушили белорусскую границу в пункте пропуска Григоровщина (с латвийской стороны – Патерниеки), сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.
Комитет опубликовал видео, в котором двое неизвестных в военной форме зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию.
«Пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций», – подчеркнули в погранкомитете.
Латвию уже проинформировали об инциденте, добавили в ведомстве.
Латвия усилила режим работы погранслужбы на приграничных с Белоруссией территориях с 11 августа 2023 г. до 10 февраля 2024 г. Решение объяснили увеличением количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы. Сообщалось, что поддержку пограничникам окажут национальные вооруженные силы и полиция.