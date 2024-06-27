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Песков не стал комментировать сообщения о якобы отправке бригад КНДР в Донбасс

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления о том, что КНДР якобы направит в Донбасс инженерные бригады.

«Нет, я не знаю, о чем идет речь. Я не могу здесь ничего прокомментировать», – заявил он журналистам, отвечая на вопрос, знает ли он о таких сообщениях.

26 июня американский Институт изучения войны сообщил, что КНДР направит военные строительные и инженерные силы для участия в восстановительных работах в ДНР.

Отмечается, что в северокорейской армии насчитывается 10 инженерных бригад.

Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи между Россией и КНДР был бессрочно подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно статье 4, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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