Песков не стал комментировать сообщения о якобы отправке бригад КНДР в Донбасс

Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи между Россией и КНДР был бессрочно подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно статье 4, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.