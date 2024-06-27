Песков не стал комментировать сообщения о якобы отправке бригад КНДР в Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления о том, что КНДР якобы направит в Донбасс инженерные бригады.
«Нет, я не знаю, о чем идет речь. Я не могу здесь ничего прокомментировать», – заявил он журналистам, отвечая на вопрос, знает ли он о таких сообщениях.
26 июня американский Институт изучения войны сообщил, что КНДР направит военные строительные и инженерные силы для участия в восстановительных работах в ДНР.
Отмечается, что в северокорейской армии насчитывается 10 инженерных бригад.
Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи между Россией и КНДР был бессрочно подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно статье 4, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь.