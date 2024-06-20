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КНДР раскрыла детали договора с Россией

Ведомости

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало полный текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Соглашение 19 июня подписали в Пхеньяне президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Договор заключен бессрочно. Если одна из сторон захочет приостановить его, то она должна будет письменно уведомить об этом другую сторону. В таком случае действие договора прекратится через год после получения уведомления.

Согласно статье 4, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь. Об этом положении накануне говорил Путин, отмечая, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Как следует из статьи 8, страны создадут «системы для принятия совместных мер», чтобы укрепить оборонный потенциал в целях «предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности». Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. (статья 10).

В статье 11 Россия и КНДР пообещали не применять друг против друга «односторонние принудительные меры, в том числе меры экстерриториального характера». Кроме того, страны договорились бороться вместе с терроризмом, экстремизмом и распространением оружия массового поражения (статья 17). Также они будут сотрудничать в сфере международной информационной безопасности (статья 18).

Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Вечером того же дня Путин отправился из Северной Кореи во Вьетнам с двухдневным государственным визитом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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