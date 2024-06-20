КНДР раскрыла детали договора с Россией
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало полный текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Соглашение 19 июня подписали в Пхеньяне президент РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.
Договор заключен бессрочно. Если одна из сторон захочет приостановить его, то она должна будет письменно уведомить об этом другую сторону. В таком случае действие договора прекратится через год после получения уведомления.
Согласно статье 4, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь. Об этом положении накануне говорил Путин, отмечая, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Как следует из статьи 8, страны создадут «системы для принятия совместных мер», чтобы укрепить оборонный потенциал в целях «предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности». Также Москва и Пхеньян договорились о сотрудничестве в сферах торговли, экономики, инвестиций и технологий, включая совместные исследования в области космоса, мирной ядерной энергии, искусственного интеллекта и др. (статья 10).
В статье 11 Россия и КНДР пообещали не применять друг против друга «односторонние принудительные меры, в том числе меры экстерриториального характера». Кроме того, страны договорились бороться вместе с терроризмом, экстремизмом и распространением оружия массового поражения (статья 17). Также они будут сотрудничать в сфере международной информационной безопасности (статья 18).
Владимир Путин 18-19 июня находился с официальным визитом в КНДР. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи между Россией и КНДР был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Вечером того же дня Путин отправился из Северной Кореи во Вьетнам с двухдневным государственным визитом.