КНДР раскрыла детали договора с Россией

Согласно статье 4, «если одна из двух сторон находится в состоянии войны из-за вооруженного вторжения отдельного государства или нескольких государств», то другая должна оказать ей военную и другую помощь. Об этом положении накануне говорил Путин, отмечая, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.