Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Дипломатические отношения с Вьетнамом Советский Союз установил 30 января 1950 г. В июне этого года отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений между Россией и Социалистической республикой Вьетнам. В июле 2012 г. было принято Совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а в 2016 г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. По итогам 2023 г. объем взаимной торговли между Россией и Вьетнамом вырос на 8,3% по сравнению с 2022 г. – до $5 млрд. Россия экспортирует в страну минеральные продукты, каменный уголь, сельхозпроукцию.