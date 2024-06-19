Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Владимир Путин прибыл с государственным визитом во ВьетнамОсновные мероприятия состоятся 20 июня
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с двухдневным визитом по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
В ходе визита должны состояться переговоры Путина с высшим руководством Вьетнама, рассказывал журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Переговоры пройдут с самим Нгуеном Фу Чонгом, президентом Вьетнама То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Планируется, что по итогам переговоров будет принято совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, а также подписан ряд документов в разных областях сотрудничества. По итогам встречи с президентом Вьетнама Путин и То Лам выступят с заявлением для прессы.
Путин четыре раза посещал Вьетнам во время своего пребывания на посту президента. В последний раз это случилось в ноябре 2017 г. Тогда российский лидер приехал с рабочим визитом на саммит АТЭС и встретился с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, а также провел переговоры с премьер-министром Японии (на тот момент Синдзо Абэ) и председателем КНР Си Цзиньпином. Последний же официальный визит Путина во Вьетнам состоялся в ноябре 2013 г.
Уже после встреч с руководством Вьетнама Путин возложит венки к памятнику павшим героям в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу 1954 г. и мавзолею первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина. Затем президент России пообщается с вьетнамскими выпускниками российских и советских вузов.
В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Александр Фомин, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, губернаторы Олег Кожемяко (Приморье), Глеб Никитин (Нижегородская область) и Владислав Шапша (Калужская область) и др.
Президент РФ прибыл во Вьетнам сразу после посещения Северной Кореи. 19 июня в Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах. По итогам встречи Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Дипломатические отношения с Вьетнамом Советский Союз установил 30 января 1950 г. В июне этого года отмечается 30-летие подписания Договора об основах дружественных отношений между Россией и Социалистической республикой Вьетнам. В июле 2012 г. было принято Совместное заявление о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а в 2016 г. вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. По итогам 2023 г. объем взаимной торговли между Россией и Вьетнамом вырос на 8,3% по сравнению с 2022 г. – до $5 млрд. Россия экспортирует в страну минеральные продукты, каменный уголь, сельхозпроукцию.