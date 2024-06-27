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FT: постоянные обстрелы создали «мертвую зону» на границе Израиля и Ливана

Ведомости

На границе Израиля и Ливана образовалась «мертвая зона» из-за постоянный обстрелов, которые серьезно повредили инфраструктуру региона. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на соответствующую статистику правительства и радиолокационные данные.

Атаки со стороны Израиля разрушили и повредили здания, а также сельскохозяйственные угодья. В разбросанных рядом с границей городах и деревнях обстрелы сравняли с землей целые кварталы. В наибольшей степени разрушения приходятся на пятикилометровый коридор к северу от «синей линии» – израильско-ливанской границы, которую обозначила Организация Объединенных Наций (ООН).

Воздушные бомбардировки, артиллерийские обстрелы и применение зажигательного химического белого фосфора сделали непригодной для проживания большую часть указанной территории. На юге Ливана полностью разрушено более 3000 домов, еще 12 000 подверглись разрушениям среднего масштаба. По данным издания, повреждено более 12 млн кв. м сельскохозяйственных угодий. На восстановление почвы уйдут годы, обстрелы и применение белого фосфора уничтожили посевы.

Израильская армия и «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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