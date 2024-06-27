Посольство России рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Ливан
На фоне сложной обстановки в Ливане россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в республику. Об этом заявил российский посол в Ливане Александр Рудаков в эфире телеканала »Россия-24».
«Мы все-таки рекомендуем для наших россиян, для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по каким-то, так скажем, небольшим вопросам или по небольшим своим делам, как бы воздержаться от этого всего, пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).
По его словам, посольство принимает меры для обеспечения безопасности дипмиссии, дипломатам ничего не угрожает.
22 июня США выразили готовность предоставить военную помощь Израилю в случае возникновения полномасштабного конфликта с ливанской шиитской организацией «Хезболла». CNN сообщал, что официальные лица США серьезно обеспокоены тем, что движение может преодолеть противовоздушную оборону Израиля на севере, в том числе и «Железный купол». Это сделает поддержу Израиля со стороны Вашингтона еще более важной.
Израильская армия и «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.