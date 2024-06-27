Посольство России рекомендовало россиянам отказаться от поездок в Ливан

«Мы все-таки рекомендуем для наших россиян, для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по каким-то, так скажем, небольшим вопросам или по небольшим своим делам, как бы воздержаться от этого всего, пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).