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США готовы предоставить помощь Израилю в случае конфликта с «Хезболлой»

Ведомости

США готовы предоставить военную помощь Израилю в случае возникновения полномасштабного конфликта с ливанской шиитской организацией «Хезболла», сообщает издание Yedioth Ahronoth.

Соответствующее заявление прозвучало в Вашингтоне во время встречи главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министра стратегического планирования Рона Дермера. В публикации также отмечается, что Ханегби и Дермер встретились с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. На повестке для их встречи – ядерная программа Ирана и способы разрядки напряженности вдоль границы Израиля.

Официальные лица США серьезно обеспокоены тем, что «Хезболла» может преодолеть противовоздушную оборону Израиля на севере, в том числе и «Железный купол», сообщает CNN. Это сделает поддержу Израиля со стороны США еще более важной.

Израильская армия и движение «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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