США готовы предоставить помощь Израилю в случае конфликта с «Хезболлой»

Соответствующее заявление прозвучало в Вашингтоне во время встречи главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министра стратегического планирования Рона Дермера. В публикации также отмечается, что Ханегби и Дермер встретились с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. На повестке для их встречи – ядерная программа Ирана и способы разрядки напряженности вдоль границы Израиля.