США готовы предоставить помощь Израилю в случае конфликта с «Хезболлой»
США готовы предоставить военную помощь Израилю в случае возникновения полномасштабного конфликта с ливанской шиитской организацией «Хезболла», сообщает издание Yedioth Ahronoth.
Соответствующее заявление прозвучало в Вашингтоне во время встречи главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министра стратегического планирования Рона Дермера. В публикации также отмечается, что Ханегби и Дермер встретились с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном. На повестке для их встречи – ядерная программа Ирана и способы разрядки напряженности вдоль границы Израиля.
Официальные лица США серьезно обеспокоены тем, что «Хезболла» может преодолеть противовоздушную оборону Израиля на севере, в том числе и «Железный купол», сообщает CNN. Это сделает поддержу Израиля со стороны США еще более важной.
Израильская армия и движение «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 19 июня командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск.