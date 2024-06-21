Гутерриш: ООН обеспокоена эскалацией между Израилем и «Хезболлой»
В ООН обеспокоены эскалацией конфликта между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболла», видят риски расширения конфликта на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
«Я вынужден выразить свою глубокую озабоченность эскалацией между Израилем и "Хезболлой" вдоль "голубой линии". Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален, и его необходимо избежать. Народы региона и всего мира не могут позволить Ливану стать еще одной Газой», – заявил он (цитата по ТАСС).
Израильская армия и движение «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. Но с начала июня конфронтация между ними усилилась. Об угрозе начала полномасштабной войны между Израилем и движением «Хезболла» 5 июня написала газета The Wall Street Journal.
19 июня Командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск. До этого министр иностранных дел Исраэль Кац предупредил, что в ближайшее время будет принято решение о начале «полномасштабной войны» против «Хезболлы», несмотря на растущее давление со стороны США.
В начале мая «Хезболла» выпустила «десятки» ракет по территории Израиля. Сообщалось, что под обстрел попали поселения Кирьят-Шмона на севере еврейского государства. Группировка выпустила ракеты по городу в ответ на «смертоносный израильский удар» по Мейс-эль-Джабалю на юге Ливана, вскоре пояснили в движении. В результате обстрела Израиля легкое ранение получил мужчина.