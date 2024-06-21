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Гутерриш: ООН обеспокоена эскалацией между Израилем и «Хезболлой»

Ведомости

В ООН обеспокоены эскалацией конфликта между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболла», видят риски расширения конфликта на Ближнем Востоке, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Я вынужден выразить свою глубокую озабоченность эскалацией между Израилем и "Хезболлой" вдоль "голубой линии". Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален, и его необходимо избежать. Народы региона и всего мира не могут позволить Ливану стать еще одной Газой», – заявил он (цитата по ТАСС).

Израильская армия и движение «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. Но с начала июня конфронтация между ними усилилась. Об угрозе начала полномасштабной войны между Израилем и движением «Хезболла» 5 июня написала газета The Wall Street Journal.

19 июня Командование израильской армии утвердило оперативный план наземной операции на территории Ливана против «Хезболлы» и объявило о продолжении повышения боеготовности северной группировки войск. До этого министр иностранных дел Исраэль Кац предупредил, что в ближайшее время будет принято решение о начале «полномасштабной войны» против «Хезболлы», несмотря на растущее давление со стороны США. 

В начале мая «Хезболла» выпустила «десятки» ракет по территории Израиля. Сообщалось, что под обстрел попали поселения Кирьят-Шмона на севере еврейского государства. Группировка выпустила ракеты по городу в ответ на «смертоносный израильский удар» по Мейс-эль-Джабалю на юге Ливана, вскоре пояснили в движении. В результате обстрела Израиля легкое ранение получил мужчина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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