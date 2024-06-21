Гутерриш: ООН обеспокоена эскалацией между Израилем и «Хезболлой»

«Я вынужден выразить свою глубокую озабоченность эскалацией между Израилем и "Хезболлой" вдоль "голубой линии". Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален, и его необходимо избежать. Народы региона и всего мира не могут позволить Ливану стать еще одной Газой», – заявил он (цитата по ТАСС).