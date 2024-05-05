«Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю

Еще не менее 10 ракет по району Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа выпустили боевики «Хамаса». Обстрел велся из Рафаха в секторе Газа. По данным властей, несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела. «Хамас» взял на себя ответственность за удар, уточнив, что он был направлен на израильские войска. По сообщениям ивритоязычных СМИ, при атаке пострадали не менее семи человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.