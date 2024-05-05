«Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю
Группировка «Хезболла» выпустила «десятки» ракет по территории Израиля, пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление группировки.
«Хезболла» взяла на себя ответственность за ракетный обстрел поселения Кирьят-Шмона на севере еврейского государства. Группировка выпустила ракеты по городу в ответ на «смертоносный израильский удар» по Мейс-эль-Джабалю на юге Ливана, говорится в заявлении движения. В результате обстрела легкое ранение получил мужчина, отмечает издание.
Еще не менее 10 ракет по району Керем-Шалом на границе Израиля и сектора Газа выпустили боевики «Хамаса». Обстрел велся из Рафаха в секторе Газа. По данным властей, несколько человек получили ранения в результате ракетного обстрела. «Хамас» взял на себя ответственность за удар, уточнив, что он был направлен на израильские войска. По сообщениям ивритоязычных СМИ, при атаке пострадали не менее семи человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), КПП Керем Шалом сейчас закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью.
4 мая делегация палестинского движения «Хамас» прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня. Попытку возобновления переговоров предпринял Египет. Решение было связано с тревожной перспективной наземной операции Израиля против «Хамаса» в Рафахе на юге Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на следующий день заявил, что еврейское государство все еще готово обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников.