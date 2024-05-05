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Нетаньяху: Израиль готов на прекращение огня в Газе в обмен на заложников

Ведомости

Израиль все еще готов обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Видеообращение премьер-министра Израиля опубликовала его канцелярия.

«Это мы сделали, когда освободили 124 наших заложника и затем вернулись к боевым действиям. Это же мы готовы сделать сейчас», – подчеркнул Нетаньяху.

По его словам, в последние недели власти Израиля круглосуточно работали над заключением соглашения о возвращении заложников. На протяжении переговоров израильская сторона продемонстрировала готовность идти на компромисс, в то время как «Хамас» требовал вывода военных из сектора Газа, окончания боевых действий и оставления руководителей группировки неприкосновенными.

Нетаньяху вновь повторил, что Израиль продолжит вести боевые действия до тех пор, пока цели страны не будут достигнуты.

4 мая агентство Xinhua со ссылкой на источник в радикальной палестинской группировке «Хамас» сообщило, что движение может согласиться на сделку о полном прекращении огня с Израилем, переговоры достигли значительного прогресса.

Телеканал Sada al-Balad сообщил, что для достижения договоренностей между «Хамасом» и израильской стороной понадобится еще несколько дней переговоров в Каире.

4 мая делегация палестинского движения «Хамас» прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня. Попытку возобновления переговоров предпринял Египет. Решение было связано с тревожной перспективной наземной операции Израиля против «Хамаса» в Рафахе на юге Газы, где более миллиона человек нашли убежище у границы с Синайским полуостровом Египта.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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