Нетаньяху: Израиль готов на прекращение огня в Газе в обмен на заложников
Израиль все еще готов обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Видеообращение премьер-министра Израиля опубликовала его канцелярия.
«Это мы сделали, когда освободили 124 наших заложника и затем вернулись к боевым действиям. Это же мы готовы сделать сейчас», – подчеркнул Нетаньяху.
По его словам, в последние недели власти Израиля круглосуточно работали над заключением соглашения о возвращении заложников. На протяжении переговоров израильская сторона продемонстрировала готовность идти на компромисс, в то время как «Хамас» требовал вывода военных из сектора Газа, окончания боевых действий и оставления руководителей группировки неприкосновенными.
Нетаньяху вновь повторил, что Израиль продолжит вести боевые действия до тех пор, пока цели страны не будут достигнуты.
4 мая агентство Xinhua со ссылкой на источник в радикальной палестинской группировке «Хамас» сообщило, что движение может согласиться на сделку о полном прекращении огня с Израилем, переговоры достигли значительного прогресса.
Телеканал Sada al-Balad сообщил, что для достижения договоренностей между «Хамасом» и израильской стороной понадобится еще несколько дней переговоров в Каире.
4 мая делегация палестинского движения «Хамас» прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня. Попытку возобновления переговоров предпринял Египет. Решение было связано с тревожной перспективной наземной операции Израиля против «Хамаса» в Рафахе на юге Газы, где более миллиона человек нашли убежище у границы с Синайским полуостровом Египта.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.