Xinhua: «Хамас» подтвердил прогресс в переговорах о прекращении огня с Израилем
Палестинская группировка «Хамас» может согласиться на сделку о полном прекращении огня с Израилем, переговоры достигли «значительного прогресса». Об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на источник в группировке.
Собеседник агентства подтвердил сообщения СМИ о том, что стороны достигли «очевидного прогресса» в переговорах по прекращению огня.
Телеканал Sada al-Balad сообщил, что для достижения договоренностей между «Хамасом» и израильской стороной понадобится еще несколько дней переговоров в Каире.
4 мая делегация палестинского движения «Хамас» прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня. Попытку возобновления переговоров предпринял Египет. Решение было связано с тревожной перспективной наземной операции Израиля против «Хамаса» в Рафахе на юге Газы, где более миллиона человек нашли убежище у границы с Синайским полуостровом Египта.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.