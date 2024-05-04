Россия и Турция обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с турецкой стороной ситуацию на Украине и палестино-израильский конфликт, сообщила пресс-служба российского МИДа.
Вершинин 3 мая в Стамбуле провел раунд двусторонних консультаций с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром. Стороны, по данным ведомства, обсудили общие вопросы функционирования ООН с упором на работу Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.
Дипломаты обсудили «острые региональные сюжеты» – палестино-израильское и кипрское урегулирование, ситуацию в Сирии и Ливии.
«Большое внимание было уделено текущей обстановке вокруг Украины, в черноморском бассейне и необходимости срочного прекращения кровопролития в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта на двугосударственной основе», – говорится в сообщении МИДа.
Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики (ЮАР). Слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа начались 11 января. В заявлении, опубликованном на сайте МС, южноафриканские власти также призывали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве.