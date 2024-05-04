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Россия и Турция обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с турецкой стороной ситуацию на Украине и палестино-израильский конфликт, сообщила пресс-служба российского МИДа.

Вершинин 3 мая в Стамбуле провел раунд двусторонних консультаций с заместителем министра иностранных дел Турции Бураком Акчапаром. Стороны, по данным ведомства, обсудили общие вопросы функционирования ООН с упором на работу Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи.

Дипломаты обсудили «острые региональные сюжеты» – палестино-израильское и кипрское урегулирование, ситуацию в Сирии и Ливии.

«Большое внимание было уделено текущей обстановке вокруг Украины, в черноморском бассейне и необходимости срочного прекращения кровопролития в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта на двугосударственной основе», – говорится в сообщении МИДа.

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики (ЮАР). Слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа начались 11 января. В заявлении, опубликованном на сайте МС, южноафриканские власти также призывали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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