Россия и Турция обсудили конфликты на Украине и в секторе Газа

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан ранее заявил, что Анкара изучает варианты участия в иске против Израиля, поданном в Международный суд ООН со стороны Южно-Африканской Республики (ЮАР). Слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа начались 11 января. В заявлении, опубликованном на сайте МС, южноафриканские власти также призывали израильских военных к немедленному прекращению боевых действий в палестинском анклаве.